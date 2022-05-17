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У Дніпропетровській області відремонтовано "дорогу життя" Мерефа - Лозова - Павлоград

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Вівторок 17 травня 2022 18:39
У Дніпропетровській області відремонтовано "дорогу життя" Мерефа - Лозова - Павлоград Фото: у Дніпропетровській області відремонтовано "дорогу життя" Мерефа - Лозова - Павлоград (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

В Дніпропетровській області, попри близькість бойових дій, відремонтували дорогу Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови "Укравтодору" Андрія Івка у Facebook.

Саме цією "дорогою життя" відбувається постачання гуманітарних вантажів, евакуація цивільних та перевезення поранених бійців,.

"Важливий для регіону маршрут було заплановано капітально відремонтувати, та війна змусила відтермінувати роботи. Найбільш знищену ділянку Р-51 відновили в межах експлуатаційного утримання. Швидко та з мінімальними витратами "дорогу життя" зробили не лише проїзною, а й міцною та надійною", - розповів він.

За словами Івка, під час ремонту основною проблемою для дорожників стала місцями перезволожена, нестабільна основа. Її довелося замінити, провести забутовку та влаштувати шари шлаку і щебенево-піскової суміші. На них було покладено шар дрібнозернистого асфальтобетону.

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Дніпропетровська область
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