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У Дніпропетровській області йде ремонт ключової траси Дніпро - Кривий Ріг

Дніпропетровська область, Четвер 06 серпня 2020 16:48
У Дніпропетровській області йде ремонт ключової траси Дніпро - Кривий Ріг
Фото: ре
Автор: РБК-Україна

Дорога є частиною траси М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине

У Дніпропетровській області в рамках "Великого будівництва" почався ремонт дороги Дніпро - Кривий Ріг, яка є частиною траси М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине.

Про це повідомив Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook, опублікувавши фото і відео робіт.

Також, за його словами, вже місяць тривають ремонтні роботи на ділянках Кривий Ріг - Миколаїв та Дніпро-Нікополь.

Нагадаємо, раніше Голик заявляв, що будівництво траси Н-31 Решетилівка - Дніпро стане наймасштабнішим дорожнім будівництвом в країні і буде закінчено вже в цьому році.

Дорога, після завершення її будівництва, з'єднає Маріуполь, Дніпро, Київ і Львів, а ділянку в Полтавській області стане першим українським бетонним автобаном.

Як відомо, ініційована президентом "Велике будівництво" передбачає будівництво 100 нових шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 6500 кілометрів доріг в 2020 році. У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні близько 100 млрд грн.

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Новини України Днепропетровская областьдорогиВелике будівництво
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