У Дніпропетровській області за рік збудували 9 стадіонів
Цього року у Дніпропетровській області ввели в експлуатацію понад 100 об'єктів соціальної інфраструктури, створених у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "УНІАН".
Одним із важливих напрямків стала розбудова медичної галузі. Так, у селах регіону відкрилися 16 збудованих "з нуля" амбулаторій.
"Не менш важливим результатом року стало відкриття приймальних відділень у 13 опорних лікарнях. Саме тут надають екстрену медичну допомогу, тому, окрім оглядових та маніпуляційних, у відділеннях тепер є операційні, палати інтенсивного лікування", - наголошується у публікації.
До медзакладів області за рік закупили 1 тис. одиниць медичного обладнання, у тому числі рентгени, томографи, ендоскопічну техніку. Також лікарні отримали 177 нових автомобілів, що дозволило на 100% оновити парк "швидких".
Президентська програма також охопила навчальні заклади регіону. Так, у Покрові відкрився новий дитячий садок, зроблений за унікальним проєктом. Його оснастили вікнами "в підлогу", яскравими ігровими, спортивними та музичними залами, а також великим двором з ігровими майданчиками для всіх груп. Також роботи з будівництва або модернізації дитсадків пройшли у Старих Кодаках, П'ятихатках та Чкаловому. У роботі - будівництво нового дитсадка у Червоногригорівці та капітальний ремонт трьох садків у Кривому Розі.
Таке ж масштабне оновлення пройшло й у школах області.
"Цього року 2,5 тис. дітей уже навчаються в оновлених школах, а шкільний автопарк поповнився 29 новими автобусами", - йдеться у матеріалі.
За рік "Велике будівництво" в області завершило 9 стадіонів та 2 великі басейни - у Слобожанському та Нікополі.
Одним із найбільших проєктів став початок реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі. Стадіон приведуть до стандартів ФІФА та УЄФА і зроблять перше в області гібридне поле, що поєднує штучне покриття з натуральною травою.
Крім того, у Дніпрі завершилися роботи з будівництва Південного обходу - першої об'їзної обласного центру. Створення Північного обходу розпочалося у листопаді.
Загалом в області цього року відновили та збудували понад 550 км доріг, з яких близько 450 км - дороги державного значення. Ще оновили 130 км місцевих доріг, що проходять через малі населені пункти.
Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, наступного року ініційована ним програма "Велике будівництво" розпочне реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень.