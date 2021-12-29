ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Дніпропетровській області за рік збудували 9 стадіонів

Новость на русском →
Дніпро, Середа 29 грудня 2021 10:59
У Дніпропетровській області за рік збудували 9 стадіонів Фото: у Дніпропетровській області за рік збудували 9 стадіонів (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Цього року у Дніпропетровській області ввели в експлуатацію понад 100 об'єктів соціальної інфраструктури, створених у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "УНІАН".

Одним із важливих напрямків стала розбудова медичної галузі. Так, у селах регіону відкрилися 16 збудованих "з нуля" амбулаторій.

"Не менш важливим результатом року стало відкриття приймальних відділень у 13 опорних лікарнях. Саме тут надають екстрену медичну допомогу, тому, окрім оглядових та маніпуляційних, у відділеннях тепер є операційні, палати інтенсивного лікування", - наголошується у публікації.

До медзакладів області за рік закупили 1 тис. одиниць медичного обладнання, у тому числі рентгени, томографи, ендоскопічну техніку. Також лікарні отримали 177 нових автомобілів, що дозволило на 100% оновити парк "швидких".

Президентська програма також охопила навчальні заклади регіону. Так, у Покрові відкрився новий дитячий садок, зроблений за унікальним проєктом. Його оснастили вікнами "в підлогу", яскравими ігровими, спортивними та музичними залами, а також великим двором з ігровими майданчиками для всіх груп. Також роботи з будівництва або модернізації дитсадків пройшли у Старих Кодаках, П'ятихатках та Чкаловому. У роботі - будівництво нового дитсадка у Червоногригорівці та капітальний ремонт трьох садків у Кривому Розі.

Таке ж масштабне оновлення пройшло й у школах області.

"Цього року 2,5 тис. дітей уже навчаються в оновлених школах, а шкільний автопарк поповнився 29 новими автобусами", - йдеться у матеріалі.

За рік "Велике будівництво" в області завершило 9 стадіонів та 2 великі басейни - у Слобожанському та Нікополі.

Одним із найбільших проєктів став початок реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі. Стадіон приведуть до стандартів ФІФА та УЄФА і зроблять перше в області гібридне поле, що поєднує штучне покриття з натуральною травою.

Крім того, у Дніпрі завершилися роботи з будівництва Південного обходу - першої об'їзної обласного центру. Створення Північного обходу розпочалося у листопаді.

Загалом в області цього року відновили та збудували понад 550 км доріг, з яких близько 450 км - дороги державного значення. Ще оновили 130 км місцевих доріг, що проходять через малі населені пункти.

Як раніше повідомив президент Володимир Зеленський, наступного року ініційована ним програма "Велике будівництво" розпочне реконструкцію 48 обласних багатопрофільних клінічних лікарень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою