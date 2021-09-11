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У Дніпрі запустили подовжений тролейбусний маршрут

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Дніпро, Субота 11 вересня 2021 13:42
У Дніпрі запустили подовжений тролейбусний маршрут Фото: у Дніпрі запустили подовжений тролейбусний маршрут (прес-служба міської влади)
Автор: Артем Горовенко

У Дніпрі відкрили оновлений тролейбусний маршрут №12 до ж/м Перемога-6. Оновлений маршрут збільшився майже на 2 кілометри.

Про це повідомляє прес-служба міської влади.

Житломасив зводили у 70-х роках минулого сторіччя. Нині тут мешкає близько 70 тисяч людей. Тролейбусний маршрут № 12 відкрили ще в 1973 році. Утім, частина житломасиву не була охоплена тролейбусним сполученням. Подовжити маршрут проспектом Героїв вирішили на прохання містян.

Для запуску подовженого тролейбусного маршруту збудували додаткову контактну мережу, розворотне коло та капітально відремонтували тягову підстанцію.

Оновлений 12-й маршрут "вул. Глинки - ж/м Перемога-6" збільшився майже на 2 кілометри. Його протяжність в обидва боки відтепер становить 19,4 км.

Також звели диспетчерську станцію, де водії та кондуктори можуть комфортно відпочити. З 06:00 до 22:00 години, залежно від інтенсивності пасажиропотоку, оновленим маршрутом курсуватиме до 8 тролейбусів. У години пік інтервал становитиме 10-11 хвилин. Поїздка в одному напрямку триватиме близько 37 хвилин.

Водночас тролейбусні маршрути № 6 та № 10 працюватимуть у звичному режимі.

"У міста є традиція, яку ми також продовжуватимемо. На кожен День міста ми відкриваємо новий маршрут муніципального електротранспорту. Я дуже добре знаю житломасив Перемога. Тут я народився, тут мешкає моя сестра, родичі. Загалом цього проєкту люди чекали довго. Він не дуже великий за протяжністю, але покриває цілий житломасив. Роботи тут були тривалими, адже потребували чималих капіталовкладень", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

У Дніпрі запустили подовжений тролейбусний маршрут

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