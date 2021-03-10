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На Дніпрі поновилася річкова навігація. Її хочуть зробити цілорічною

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 11:28
На Дніпрі поновилася річкова навігація. Її хочуть зробити цілорічною Фото: Дніпро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 березня, на Дніпрі поновилася навігація після зимового періоду. Навігаційний сезон в цьому році продовжиться до 31 грудня 2021 з урахуванням погодних умов.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає урядовий портал.

За його словами, нинішній межнавигационный період був найкоротшим за останні роки і склав лише 54 календарних дні.

"Відкриття нового сезону навігації на судноплавних шлюзах Дніпровського каскаду в 2021 році починаємо із сьогоднішнього дня, з 10 березня. Завдяки нашим спільним зусиллям і скоординованим діям нинішній межнавигационный період - мінімальний за останні роки. І якщо погодні умови дозволять, ми хочемо здійснювати річкову навігацію цілий рік", - додав Криклій.

Зазначимо, минулого року Верховна рада прийняла закон "Про внутрішній водний транспорт", який дозволить розвантажити і зберегти дороги, а також створити нові робочі місця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила послугу перевезення автомобілів у спеціальних вагонах поїздів. Такі вагони курсують по п'яти маршрутах.

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