У Дніпрі створили єдину платформу для вимушених переселенців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Координаційного штабу волонтерів Дніпра Юлію Дмитрову.

За її словами, у місті та області прихисток знайшли вже понад 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

"Для цих людей є важливим знайти якомога швидше інформацію, зокрема й де і як зареєструватися як ВПО, розміститися, яку допомогу можна отримати тощо. Звичайно, відповідні гарячі телефонні лінії працюють, але часто вони просто перевантажені. А за допомогою чат-боту можна швидко про все дізнатися. Вдячні групі підприємців, які розробили відповідну платформу. Вона також значно полегшує роботу наших волонтерів", - повідомила Дмитрова.

Водночас один із розробників чат-боту Дмитро Овчінніков зазначив, що за декілька днів на новій платформі вже зареєструвалося понад 1050 осіб.

"Маємо схвальні відгуки від людей щодо користування ботом. Наразі вже надійшло 25 тис. запитів до боту на отримання тієї чи іншої інформації. Наша група розробників готова підготувати можливість користування таким чат-ботом і в інших містах країни. Окрім розміщення, реєстрації, переселенці також можуть отримати інформацію про лікувальні заклади, аптеки, психологічну допомогу, волонтерське таксі тощо", - додав він.