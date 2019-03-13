У Дніпрі зібрали голоси під петицією про будівництво аеропорту в межах міста

Фото: аеропорт Дніпра (wikipedia.org)

Новий аеропорт Дніпра пропонують побудувати на місці нині діючого

Мешканці Дніпра підтримали петицію, в якій пропонується побудувати новий аеропорт в межах міста - на місці нині діючого Міжнародного 2аеропорту "Дніпро". Про це повідомив місцевий інформаційний ресурс "Відкритий" з посиланням на Єдину систему місцевих петицій, повідомляє РБК-Україна.

"Ведуться дискусії щодо того, де повинен знаходитися новий аеропорт - у Солоному або на місці старого аеропорту. Вважаю, що новий аеропорт повинен бути побудований на місці старого після будівництва нової злітної смуги. Так, як це робиться в Запоріжжі. Мільйонне місто як Дніпро має мати новий аеропорт у комфортній близькості від міста. Це буде кращим подарунком для всіх жителів нашого міста", - йдеться в тексті петиції.

Збір підписів під документом розпочався 13 грудня 2018 р. Петиція набрала 1000 голосів, необхідних для прийняття її до розгляду місцевою владою, за день до закінчення збору підписів.

Фото: петиція

На думку експертів, ця петиція городян - спроба протистояти намірам столичних чиновників створити новий аеропорт у незручному для них місці за десятки кілометрів від Дніпра в смт. Солоне. Мер Дніпра Борис Філатов в своєму інтерв'ю сказав: "Не розумію ідеї будівництва аеропорту в чистому полі, як це озвучив Володимир Омелян (міністр інфраструктури), тим більше за два роки".

Тепер міська рада Дніпра має зібрати робочу групу, яка надасть відповідь автору петиції про створення нового аеропорту на місці старого, включаючи будівництво нової зльотної смуги.

Нагадаємо, нещодавно громада Дніпра вже зібрала понад 25 000 підписів під петицією схожого змісту до президента України з проханням виділити держфінансування на нову злітно-посадкову смугу у діючому Міжнародному аеропорті "Дніпро".