У Дніпрі розповіли, як продовжують розвиток муніципального транспорту

У Дніпрі продовжують розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, зараз йде будівництво нової тролейбусної лінії до ж/м Перемога-6.

Про це повідомив директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев під час виїзної прес-конференції 30 червня.

Тролейбусний рух пройде по просп. Героїв, від бульвару Слави до пров. Добровольців і далі у зворотному напрямку до вул. Космічної.

Таким чином, тролейбусним сполученням буде цілком охоплений житловий масив Перемога. Усі роботи планується закінчити до Дня міста.

За проектом, серед іншого змонтують понад 6 км тролейбусної контактної мережі, прокладуть 7,5 км підземних кабельних ліній, улаштують 197 нових контактних опор, 11 зупинок зі спеціальними заїзними кишенями.

На кінцевій зупинці, де буде поворотна петля для тролейбусів, розмістять диспетчерський пункт.

"За програмою розвитку муніципального електротранспорту, ініційованої міським головою Борисом Філатовим, продовжуємо впроваджувати нові маршрути. Так, наразі йде активне будівництво для подовження тролейбусної лінії до ж/м Перемога-6. Для цього проєкту попередньо вже реконструювали тягову підстанцію № 17, а зараз тривають відповідні роботи на підстанції № 19. Цей проект реалізується у комплексі з реконструкцією просп. Героїв. Наразі активно проводиться встановлення нових опор, прокладка підземних кабельних ліній, улаштування заїзних кишень для зупинок", - розповів Ігор Маковцев.

Зі свого боку, директор комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт" Володимир Кобець зазначив, що з подовженням тролейбусного маршруту № 12 цим видом транспорту будуть цілком охоплені мешканці ж/м Перемога-6.

"Рухомий склад на маршруті планується збільшити до 8 одиниць. Графік роботи буде з 06:00 до понад 22:00. Кількість водіїв також збільшимо, вони працюватимуть у дві зміни. Таким чином, інтервали руху на маршруті скоротяться до 10-15 хвилин", - додав він.