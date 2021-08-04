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У Дніпрі облаштовують найбільший у місті центр надання послуг

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Київ, Середа 04 серпня 2021 12:50
У Дніпрі облаштовують найбільший у місті центр надання послуг Фото: в Дніпрі облаштовують найбільший в місті центр надання послуг (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Дніпрі на Слобожанському проспекті облаштовують сучасний центр з надання адміністративних сервісів та послуг соцзахисту. Він працюватиме у форматі "прозорого офісу" і стане найбільшим осередком з надання послуг у Дніпрі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.

"Розширюємо мережу центрів, де можна отримати якісні послуги від держави. Швидко, зручно, без черг. Такий почали облаштовувати у Дніпрі на лівобережжі", - зазначив Резніченко.

Центр створюють за програмою Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Під Центр виділили колишню будівлю Індустріального райвиконкому. Зараз будівельники проводять там демонтаж, далі планують зробити навісний вентильований фасад, замінити вікна та покрівлю, утеплити дах.

Будівлю зроблять зручною для людей з інвалідністю: буде ліфт, підйомник, пандуси, тактильна плитка. На території замінять асфальт, висадять квіти.

Адміністратори прийматимуть людей на перших двох поверхах, де буде облаштований "прозорий офіс" без окремих кімнат. Третій та четвертий поверхи виділять під так звані бек-офіси. Там займатимуться обробкою документів.

Нагадаємо, Валентин Резніченко раніше повідомив, що днями у місті Покров Дніпропетровської області почав працювати новозбудований дитячий садочок у формі підкови, який звели "з нуля" за програмою "Велике будівництво".

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Велике будівництво
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