У Дніпрі дали старт будівництву нового аеропорту: в ОДА приїхала проектна команда DCH

Ілюстративне фото (dch.ua)

У Дніпрі почалися роботи по створенню нового аеропорту на базі існуючого

Сьогодні, 19 листопада, у Дніпрі почалися роботи по створенню нового аеропорту на базі існуючого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпровської обласної державної адміністрації.

Вранці відбулася нарада, присвячена реконструкції аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпро". Присутні представники обласної та районної влади, Нацагентства інфраструктурних проектів України, дніпровського аеропорту обговорили з проектною командою групи DCH практичні питання, вирішення яких необхідне для старту будівельних робіт. Мова йшла про розробку містобудівної документації та порядку використання бюджетних коштів. За підсумками зустрічі було вирішено забезпечити регулярне проведення подібних нарад з участю всіх залучених в реалізацію проекту сторін.

Нагадаємо, будівництво Міжнародного аеропорту "Дніпро" відповідно до світової практики, буде реалізовано у форматі приватно-державного партнерства. Роботи по створенню нової злітно-посадкової смуги та інших компонентів аеродромного комплексу фінансуються державою.

Загальна сума держінвестицій в проект оцінюється в 3 млрд грн, з яких 1 млрд грн передбачено в нещодавно прийнятому Верховною радою України державному бюджеті-2020. Ще 200 млн грн ВРУ раніше виділила на проведення відповідних проектних робіт. В даний час проводиться конкурсний відбір проектувальника аеродрому та організації-розробника ДПТ (детального плану території).

Приватний інвестор створення аеровокзального комплексу – група DCH Олександра Ярославського, яка вже має успішний досвід будівництва, експлуатації та розвитку Міжнародного аеропорту "Харків". Плановий обсяг інвестицій DCH -70 млн дол., за замовленням приватного інвестора ведеться робота над проектною документацією для будівництва аеровокзалів.

"У держбюджеті-2020 на аеропорт у Дніпропетровській області заклали 1 млрд грн. Ми відразу взялися до роботи - повинні швидко узгодити всі технічні моменти, щоб створення терміналу та злітно-посадкової смуги почалося в строк. Будівельники почнуть працювати на об'єкті вже в 2020-му", - зазначив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

До підготовки базової планової документації для Міжнародного аеропорту "Дніпро" також розпочала всесвітньо відома австрійська консалтингова компанія Airport Consulting Vienna. Експерти проектної команди DCH та Airport Consulting Vienna будуть готувати інформацію для розробки дизайну аеродрому, майстер-плану розвитку та бізнес-плану на період до 2045 р. Як розповів Володимир Васильченко, керівник проекту будівництва Міжнародного аеропорту "Дніпро" і генеральний директор Міжнародного аеропорту "Харків":

"Як і при будівництві харківського аеропорту, на старті проекту необхідно дуже чітко розуміти, як буде виглядати аеродромний комплекс, де і як будуть розташовані конкретні об'єкти інфраструктури. І, звичайно, оцінити динаміку бізнес-показників в довгостроковій перспективі. Я впевнений, що у співпраці з Airport Consulting Vienna ми оперативно підготуємо необхідні базові документи".

Юрій Рубанов, представник Airport Consulting Vienna, нагадав, що добре знайомий з поточним положенням справ в Міжнародному аеропорту "Дніпро":

"Фактично, передпроектні дослідження ми провели ще на початку 2019 р., коли оцінювали можливі варіанти будівництва та презентували результати громаді Дніпра. Чудово, що в кінцевому підсумку був обраний економічно оптимальний сценарій. У Airport Consulting Vienna величезний міжнародний досвід консультаційної підтримки інвестиційних проектів в індустрії аеропортів. Ми застосуємо цю нашу глобальну експертизу в Дніпрі, щоб у місті з'явилися дуже функціональні і сучасні "повітряні ворота".