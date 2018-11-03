З Днем залізничника: кращі привітання зі святом

Ілюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

4 листопада - професійне свято працівників залізничного транспорту України

Привітання з Днем залізничника для працівників з/д України, машиністів, провідників, обхідників, диспетчерів і всіх професіоналів своєї справи, завдяки яким долати будь-які відстані стає комфортно і швидко - у добірці Styler.

Привітання з Днем залізничника України 2018 у віршах

Вітаємо, залізничники,

З вашим святом, що настало.

Вам душевної рівноваги

Ми бажаємо, і безліч сил!

Щоб життя, як дорога тяглося,

З поворотами до без кінця,

Щоб були в ній щастя та радості,

Щоб любов'ю горіли серця!

***

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.

Ілюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

Рейки, шпали і вагони,

У містах у всіх перони,

Поїзд завжди кудись мчить,

Коліщатами дзвенить.

Провідник завжди в вагоні,

Проводжає на пероні,

Люд, що вийшов зустрічать,

А когось і проводжать.

Вірні друзі залізниці,

Летите немов би птиці,

І розвозите людей,

І у Лондон, і в Бомбей.

Ми вас хочем привітати,

З професійним вашим святом.

Хай миная вас журба,

Бажаєм радості й добра!

Побажання залізничникам у прозі

Привітання з Днем залізничника в прозі для колеег, друзів і рідних.

Вітаю з Днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і здійснення заповітних бажань. Нехай ті вагони, які відходять від вашої станції, забирають із собою всі біди і печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа - надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!

***

У День залізничника бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

На землі немає людини, яка хоча б раз у житті не подорожувала залізницею. Їй присвячували пісні та вірші, про неї писали класики - все тому, що муза зміни місць розбурхує нашу уяву. Так давайте ж у цей святковий день привітаємо всіх залізничників! Побажаємо успіхів у вашому цікавій, але нелегкій праці, щастя у особистому житті і, звичайно, здоров'я!

Короткі і прикольні привітання з Днем залізничника

Мірно стукають колеса,

У купе горить нічник,

Дивишся ти на зірки та небо,

Хто у вагоні головний? Провідник!

Сьогодні тебе вітаю,

Ти частина залізних доріг,

Спокійної роботи бажаю,

Без пригод і тривог!

***

Контейнер удачі, вагончик везіння!

Платформу успіху, цистерну варення!

І з баксами критий (забитий повністю)!

І все щоб разом, і всі щоб відразу!

С Днем залізничника!

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Львові, Харкові, в Одесі,

Та куди не кинеш оком, - скрізь

Залізничник вічно на колесах,

Він і спить, і їсть під спів коліс.

Так ї їздять- ночі й дні за днями.

Та хоч зараз, тут, де сидимо,

На землі, як інші громадяни,

Вип'ємо і добре поїмо!

***

Рейки-рейки, шпали-шпали ...

Полустанки і вокзали ...

Тук-тук-тук та стук-стук-стук!

Зі святом тебе, мій друг!

До речі, раніше Styler розповідається про правила користування е-квитком у Києві.

Також стало відомо, що авіакомпанії змінили правила перевезення ручної поклажі.

Відео: РБК-Україна