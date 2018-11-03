З Днем залізничника: кращі привітання зі святом

4 листопада - професійне свято працівників залізничного транспорту України
Привітання з Днем залізничника для працівників з/д України, машиністів, провідників, обхідників, диспетчерів і всіх професіоналів своєї справи, завдяки яким долати будь-які відстані стає комфортно і швидко - у добірці Styler.
Вітаємо, залізничники,
З вашим святом, що настало.
Вам душевної рівноваги
Ми бажаємо, і безліч сил!
Щоб життя, як дорога тяглося,
З поворотами до без кінця,
Щоб були в ній щастя та радості,
Щоб любов'ю горіли серця!
***
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
Ілюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)
Рейки, шпали і вагони,
У містах у всіх перони,
Поїзд завжди кудись мчить,
Коліщатами дзвенить.
Провідник завжди в вагоні,
Проводжає на пероні,
Люд, що вийшов зустрічать,
А когось і проводжать.
Вірні друзі залізниці,
Летите немов би птиці,
І розвозите людей,
І у Лондон, і в Бомбей.
Ми вас хочем привітати,
З професійним вашим святом.
Хай миная вас журба,
Бажаєм радості й добра!
Привітання з Днем залізничника в прозі для колеег, друзів і рідних.
Вітаю з Днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і здійснення заповітних бажань. Нехай ті вагони, які відходять від вашої станції, забирають із собою всі біди і печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа - надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!
***
У День залізничника бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
На землі немає людини, яка хоча б раз у житті не подорожувала залізницею. Їй присвячували пісні та вірші, про неї писали класики - все тому, що муза зміни місць розбурхує нашу уяву. Так давайте ж у цей святковий день привітаємо всіх залізничників! Побажаємо успіхів у вашому цікавій, але нелегкій праці, щастя у особистому житті і, звичайно, здоров'я!
Мірно стукають колеса,
У купе горить нічник,
Дивишся ти на зірки та небо,
Хто у вагоні головний? Провідник!
Сьогодні тебе вітаю,
Ти частина залізних доріг,
Спокійної роботи бажаю,
Без пригод і тривог!
***
Контейнер удачі, вагончик везіння!
Платформу успіху, цистерну варення!
І з баксами критий (забитий повністю)!
І все щоб разом, і всі щоб відразу!
С Днем залізничника!
Ілюстративне фото (pixabay.com)
У Львові, Харкові, в Одесі,
Та куди не кинеш оком, - скрізь
Залізничник вічно на колесах,
Він і спить, і їсть під спів коліс.
Так ї їздять- ночі й дні за днями.
Та хоч зараз, тут, де сидимо,
На землі, як інші громадяни,
Вип'ємо і добре поїмо!
***
Рейки-рейки, шпали-шпали ...
Полустанки і вокзали ...
Тук-тук-тук та стук-стук-стук!
Зі святом тебе, мій друг!
До речі, раніше Styler розповідається про правила користування е-квитком у Києві.
Також стало відомо, що авіакомпанії змінили правила перевезення ручної поклажі.
Відео: РБК-Україна