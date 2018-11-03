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З Днем залізничника: кращі привітання зі святом

STYLERЖиття    03.11.2018 - 22:00
Ілюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)
Ілюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

4 листопада - професійне свято працівників залізничного транспорту України

Привітання з Днем залізничника для працівників з/д України, машиністів, провідників, обхідників, диспетчерів і всіх професіоналів своєї справи, завдяки яким долати будь-які відстані стає комфортно і швидко - у добірці Styler.

Привітання з Днем залізничника України 2018 у віршах

Вітаємо, залізничники,
З вашим святом, що настало.
Вам душевної рівноваги
Ми бажаємо, і безліч сил!
Щоб життя, як дорога тяглося,
З поворотами до без кінця,
Щоб були в ній щастя та радості,
Щоб любов'ю горіли серця!

***

Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (facebook.com/pg/JSCUkrzaliznytsia)

Рейки, шпали і вагони,
У містах у всіх перони,
Поїзд завжди кудись мчить,
Коліщатами дзвенить.
Провідник завжди в вагоні,
Проводжає на пероні,
Люд, що вийшов зустрічать,
А когось і проводжать.
Вірні друзі залізниці,
Летите немов би птиці,
І розвозите людей,
І у Лондон, і в Бомбей.
Ми вас хочем привітати,
З професійним вашим святом.
Хай миная вас журба,
Бажаєм радості й добра!

Побажання залізничникам у прозі

Привітання з Днем залізничника в прозі для колеег, друзів і рідних.

Вітаю з Днем залізничника! Нехай всі поїзди, які йдуть у вашому напрямку, привозять з собою щастя і здійснення заповітних бажань. Нехай ті вагони, які відходять від вашої станції, забирають із собою всі біди і печалі! Відповідальності вам, адже ваша справа - надзвичайно важлива і потрібна! Нехай у вас все буде добре!

***

У День залізничника бажаю професійних успіхів і розвитку. Нехай всі шляхи і стріли будуть в правильному напрямку. Нехай горить зелене світло будь-яким починанням і бажанням. Здоров'я вам, сили духу і тіла, енергійності, цілеспрямованості, процвітання, благополуччя і всього найкращого!

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (pixabay.com)

На землі немає людини, яка хоча б раз у житті не подорожувала залізницею. Їй присвячували пісні та вірші, про неї писали класики - все тому, що муза зміни місць розбурхує нашу уяву. Так давайте ж у цей святковий день привітаємо всіх залізничників! Побажаємо успіхів у вашому цікавій, але нелегкій праці, щастя у особистому житті і, звичайно, здоров'я!

Короткі і прикольні привітання з Днем залізничника

Мірно стукають колеса,
У купе горить нічник,
Дивишся ти на зірки та небо,
Хто у вагоні головний? Провідник!
Сьогодні тебе вітаю,
Ти частина залізних доріг,
Спокійної роботи бажаю,
Без пригод і тривог!

***

Контейнер удачі, вагончик везіння!
Платформу успіху, цистерну варення!
І з баксами критий (забитий повністю)!
І все щоб разом, і всі щоб відразу!
С Днем залізничника!

Ілюстративне фотоІлюстративне фото (pixabay.com)

У Львові, Харкові, в Одесі,
Та куди не кинеш оком, - скрізь
Залізничник вічно на колесах,
Він і спить, і їсть під спів коліс.
Так ї їздять- ночі й дні за днями.
Та хоч зараз, тут, де сидимо,
На землі, як інші громадяни,
Вип'ємо і добре поїмо!

***

Рейки-рейки, шпали-шпали ...
Полустанки і вокзали ...
Тук-тук-тук та стук-стук-стук!
Зі святом тебе, мій друг!

До речі, раніше Styler розповідається про правила користування е-квитком у Києві.

Також стало відомо, що авіакомпанії змінили правила перевезення ручної поклажі.

Відео: РБК-Україна

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