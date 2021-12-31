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Дмитро Спітковський потрапив до переліку найкращих управлінців України

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П'ятниця 31 грудня 2021 10:05
Дмитро Спітковський потрапив до переліку найкращих управлінців України

Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" склав свій рейтинг найкращих управлінців до якого увійшов Дмитро Спітковський, генеральний директор групи компаній "Інтергал-Буд".

Як зазначає видання, аби обрати кращих, було сформовано long list з майже 200 СЕО найбільших компаній України, які відбирали до рейтингу за консолідованою виручкою за минулий рік. Кандидатів оцінювало журі, яке звертало увагу на такі критерії, як: емоційний інтелект, антикризовий менеджмент, використання новацій, лідерський потенціал та управління змінами.

За результатами експертної оцінки Дмитро Спітковський потрапив до переліку кращих СЕО українських компаній. Журналісти зазначили, що генеральний директор групи компаній "Інтергал-Буд" один із тих, хто зробив із львівської компанії-забудовника деволепера національного масштабу. Почавши з успішної реалізації житлових об’єктів у Львові, "Інтергал-Буд" впевнено вийшла на ринок нерухомості столиці.

Зараз об’єкти забудовника розташовані у семи містах України: Києві, Львові, Житомирі, Чернівцях, Мукачеві, Ужгороді, та Одесі.

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