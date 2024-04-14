В "Дії" можно оформить справку ВПЛ и помощь на всю семью сразу: как это сделать
В приложении "Дія" можно оформить справку переселенца и денежную помощь сразу на всю семью. При этом потребуется только одно заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Раньше в "Дія" можно было оформить справку переселенца и выплаты только на себя и ребенка. Сейчас через приложение можно подать заявление на всех членов семьи, покинувших дом из-за войны вместе с вами", - говорится в сообщении.
Кроме того, можно оформить выплаты на детей, родившихся уже после перемещения.
Алгоритм подачи заявления
- Зайдите в приложение "Дія" и обновите его;
- Нажмите "Сервисы" - "Получить справку ВПЛ";
- Укажите адрес фактического местожительства и подтвердите геолокацию;
- Введите данные членов семьи;
- Выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь;
- Укажите, какая помощь вам необходима (потребность в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи), и оставьте контактные данные.
Справка ВПЛ появится в приложении рядом с другими цифровыми документами, а средства будут поступать на указанную банковскую карту за всех членов семьи.
"Заметим, что люди, выехавшие за границу или находящиеся на ВОТ, не могут получить справку ВПЛ и денежную помощь. Этот сервис доступен только для граждан, у которых еще нет справки внутренне перемещенного лица", - отмечают специалисты.
Выплаты ВПЛ в Украине
С 1 марта 2024 помощь переселенцам в Украине будут назначать по новым правилам. Выплаты могут продолжить после подачи заявления и при определенных условиях. Однако наиболее уязвимые категории ВПЛ и дальше будут получать денежное пособие без дополнительного обращения в органы соцзащиты. Детальнее об изменениях - в материале РБК-Украина.
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