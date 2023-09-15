Действия ГАСУ и ГБР имеют признаки диверсии против ВПК, - "Украинская бронетехника"

Он отметил, что компания производит колесные бронетранспортеры "Варта" и "Новатор". Однако в отличие от государственных предприятий не получает финансирования на релокацию, строительство и закупку оборудования.

"Все это финансируется нашими собственными средствами из доходов, которые ограничены несколькими процентами. Мы производим минометы калибров 120 мм и 82 мм и 60 мм, минометные выстрелы 60 мм. ... Мы производим бронезащиту для самоходных гаубиц "Богдана" и ракетных комплексов ". Сразу после получения права на импорт боеприпасов, мы организовали поставки дальнобойных выстрелов для САУ "Богдана", которыми были уничтожены позиции российских захватчиков на острове Змеиный. В начале полномасштабной агрессии мы быстро передали Силам Обороны всю военную технику, которую раньше готовили под экспорт" , - рассказал Бельбас

За время войны предприятием создана международная кооперация уже с двумя странами НАТО по производству и поставке в Украину 120-мм минометных выстрелов. А в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы возобновили производство 122 мм выстрелов к гаубицам Д-30 и 2С1 "Гвоздика".

"В прошлом году Кабмин предоставил право государственным и частным компаниям импортировать боеприпасы и вооружение для нужд Сил Обороны Украины. За полтора года мы передали Силам Обороны уже около 30 тысяч тонн боеприпасов и вооружения. Мы гордимся тем, что поставляем военную технику и боеприпасы дешевле других компаний нет ни одного "безнадежного" контракта. Мы даже являемся поставщиком нескольких волонтерских фондов, что также подтверждает нашу эффективность по сравнению с другими", - добавил гендиректор "УБ".

"ГАСУ сознательно игнорирует Закон Украины "Об оборонных закупках" и постановление Кабмина №363 от 3 марта 2021 года. Законодательство Украины позволяет поставщикам и производителям иметь прибыль и включать его в калькуляцию. Действия Госаудитслужбы имеют признаки диверсии против военно-промышленного комплекса и Сил обороны Украины. Как нам стало известно, ДБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК", - отметил он.

По словам Бельбаса, "имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы", "Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения компанией прибыли.

"Из доходов уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия, победы над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных 120-мм и 122-мм боеприпасов, снарядов, увеличению потерь сказал гендиректор.

Бельбас уверен, что уровень проникновения государства-агрессора в государственные и правоохранительные органы остается слишком высоким.

"Иначе как работой на врага сложно объяснить озвученные выше тезисы. Мы обращаемся к президенту с призывом не допустить уничтожения отечественного ВПК, блокирования производства оружия и импорта боеприпасов. Мы также направили официальные письма в посольства наших союзников по информированию о сложившейся ситуации. Деятельность ГАСУ и ГБР подрывает героическую борьбу Сил обороны на фронте, ставит под угрозу жизнь тысяч украинских военнослужащих и приближает реванш Кремля, который, очевидно, не имея возможности победить на поле боя, направил свои усилия на подрыв страны и ее способности противиться агрессии изнутри колонну", - подытожил гендиректор "Украинской бронетехники".