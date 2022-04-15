"Дія" повернула техпаспорт й посвідчення водія до застосунку

Посвідчення водія та техпаспорт знову можна завантажити до “Дії”. Функція була тимчасово недоступною з огляду безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації

Техпаспорт й посвідчення завантажаться в "Дію" автоматично після авторизації.

" Тепер ви знову можете показувати посвідчення водія і техпаспорт у застосунку Дія. Ми відновили таку можливість. Адже на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ми вимкнули деякі реєстри задля безпеки", - пише Федоров.

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