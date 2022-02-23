У "Дія" знову стався збій

23 лютого о 4: 00 за київським часом у додатку "Дія" стався збій. Це вже друга подібна ситуація за останні дві доби.

23 лютого в додатку " Дія "повторно завершилися два опитування:" Як назвати новий президентський проект?"і" яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?". Як і 22 лютого, цього разу користувачам прийшла величезна кількість оповіщень.

Виданню РБК-Україна повідомили в Мінцифрі, що користувачі отримали величезну кількість повідомлення через налаштування пуш-повідомлень. Незважаючи на це, додаток працює – всі послуги та документи доступні користувачам.