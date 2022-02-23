ru ua
Ср, 23 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У "Дія" знову стався збій

Новость на русском →
Середа 23 лютого 2022 08:24
У "Дія" знову стався збій У "Дія" знову стався збій (Фото: Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Сергій Сурепін

23 лютого о 4: 00 за київським часом у додатку "Дія" стався збій. Це вже друга подібна ситуація за останні дві доби.

Про це повідомляє РБК-Україна.

23 лютого в додатку " Дія "повторно завершилися два опитування:" Як назвати новий президентський проект?"і" яка нова цифрова послуга найкорисніша для вас?". Як і 22 лютого, цього разу користувачам прийшла величезна кількість оповіщень.

У &quot;Дія&quot; знову стався збій

Виданню РБК-Україна повідомили в Мінцифрі, що користувачі отримали величезну кількість повідомлення через налаштування пуш-повідомлень. Незважаючи на це, додаток працює – всі послуги та документи доступні користувачам.

Раніше РБК-Україна писало, що збій в "Дія" стався 22 лютого.

Також РБК-Україна повідомляло, що 15 лютого " Дія " потрапила під кібератаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія
NEWS
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
Що буде далі з мінськими домовленостями? У Раді пояснили
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна