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"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч: як згенерувати COVID-сертифікат

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 00:21
"Дія" призупинить усі послуги на одну ніч: як згенерувати COVID-сертифікат Фото: послуги "Дії" будуть недоступними в ніч на неділю 7 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У ніч на неділю, 7 листопада, "Дія" переїжджає в новий та більш потужний дата-центр. У період 00:00 до 07:00 замовлення послуг та документів буде недоступне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як зазначається в повідомленні, необхідні документи зокрема, COVID-сертифікат, можна згенерувати завчасно.

Як згенерувати документ у застосунку та на порталі, можна подивитися за посиланнями тут і тут. Сертифікат у застосунку буде доступний постійно, а сертифікат, згенерований на порталі, можна завантажити в телефон, додати у застосунок YourWallet або роздрукувати.

Якщо отримали COVID-сертифікат у застосунку завчасно, він залишиться та працюватиме, але його не можна бути замовити знову в цей проміжок часу, зазначили в прес-службі.

"Команда підтримки "Дії" працюватиме в аеропортах по всій країні всю ніч, щоб допомогти кожному отримати COVID-сертифікат та успішно полетіти з країни", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 7 листопада, ПриватБанк оновить програмне забезпечення процесингового центру. З 01-00 до 04-30 годин будуть припинені всі грошові перекази, а також робота банкоматів і терміналів.

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