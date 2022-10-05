Странные лучи в РФ приняли за лазер "Пересвет". Так ли это и что известно об этом оружии

Российские социальные сети накануне взбудоражили фото из Белгорода со странными световыми лучами. Сразу появилась версия о якобы применении новейшего лазерного комплекса "Пересвет", но оказалось, что это всего лишь погодное явление.

РБК-Украина решило напомнить, что известно о комплексах "Пересвет" и стоит ли их опасаться.

Игру света приняли за лазерное оружие

Вчера вечером в социальных сетях появились фото из Белгорода, на которых запечатлены поднимающиеся в небо столбы желтого цвета. Из-за того, что этот город находится возле украинской границы, появились разные предположения о том, что это связано с войной, поскольку в последние месяцы над Белгородом постоянно наблюдаются вспышки из-за работы средств противовоздушной обороны и ракетных запусков по Украине.

Самая распространенная версия - якобы применение некоего новейшего оружия. Российский так называемый военкор Андрей Руденко заявил, что именно с этим было связано свечение в небе.

Отметим, что эта версия появилась не на пустом месте. Накануне Министерство обороны РФ по случаю 65-летия космических войск рассказало о неких "экспериментах со спутниками иностранных государств", но без каких-либо подробностей о том, была ли это работа по спутникам-шпионам.

Одновременно в анонимных Telegram-каналах появилось мнение о том, что столбы света являются результатом работы лазерного комплекса "Пересвет". Однако похожие фото стали поступать и из других российских городов, в частности, из Москвы, и версия о применении оружия стала несостоятельной.

Как выяснилось, это обычное атмосферное явление под названием гало - вторичное свечение вокруг источника света. И световой столб является одним из его разновидностей. Он образуется в результате преломления света в ледяных кристаллов в воздухе и обычно наблюдается в зимнюю влажную безветренную погоду. При этом либо солнце должно находиться под определенным углом, либо на земле должен быть яркий источник света.

Российские СМИ со ссылкой на представителей Белгородского университета пишут, что высокая влажность связана с недавними дождями, а мощным источником света выступили теплицы.

Лазерное оружие Москвы

Впервые о разработке лазерного оружия российский президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

"Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Во всяком случае, там, где нужнее всего. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. И это уже не просто теория или проекты, и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы", - говорил он.

В то же время он не стал вдаваться в детали, поскольку "еще не пришло время". Но, по его словам, специалисты понимают, что наличие таких боевых комплексов "кратно расширяет" военные возможности России.

Весной того же года для новейшего орудия выбрали официальное наименование - "Пересвет" (в честь богатыря Александра Пересвета). Поставки в российские войска якобы начались в 2017 году, в 2020 году комплекс прошел испытания в Сирии. Профильные американские издания пишут, что "Пересветы" стоят на вооружении ракетных дивизий в Йошкар-Оле, Новосибирске, Ивановской области и на Алтайском крае.

Что известно о "Пересвете"

Несмотря на то, что с выступления Путина прошло более четырех лет, до сих пор нет никакой официальной информации о "Пересвете". Но по оценкам экспертов, лазерный комплекс способен выполнять задачи противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, бороться с беспилотниками.

По словам директора российского "Центра анализа мировой торговли оружием", военного эксперта Игоря Коротченко, эффективность комплекса зависит от погоды и в условиях тумана, снега, дождя лазерный луч попросту не сможет через них пройти.

Предполагается, что "Пересвет" может работать по беспилотникам и разведывательным спутникам, ослепляя их лазерным лучом. Комплекс состоит из лазерной установки и машины обеспечения с источниками электроэнергии.

"Комплекс "Пересвет", о котором рассказывал президент в 2018 году, уже серийно поставляется в войска. Он может ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, выводя их из строя за счет использования лазерного излучения", - говорил в мае российский вице-премьер Юрий Борисов.

В то же время пока неизвестно, насколько заявленные характеристики отвечают реальности.

Существует ли он вообще?

В экспертной среде расходятся мнения на этот счет. В мае 2022 года российская журналистка Юлия Латынина со ссылкой на представителя компании-производителя лазеров говорила, что сейчас в России решают задачу, как снизить рассеивание лазерного луча, проходящего через слои атмосферы. А также цитировала академика Александрова, по словам которого с учетом нынешних технологий решить ее можно только теоретически.

"Сегодня это удается сделать при расстоянии в единицы метров, а нужны километры. С этим можно бороться с помощью адаптивной оптики и гибких зеркал… но это очень трудные и громоздкие решения мирного астрофизического характера", - отметила она и поставила под сомнение само существование "Пересвета".

В то же время по словам российского военно-политического эксперта Юрия Федорова, на сегодня комплекс "Пересвет" существует лишь в одном экспериментальном варианте. Именно западные санкции не дают довести его до серийного производства.

"Это огромная установка. Главная проблема заключается в том, что в одном импульсе нужно создать очень большую плотность энергии на единицу времени. И вот для этого "Пересвету" нужно огромное количество конденсаторов для накопления заряда и энергии электрического поля. Обычные конденсаторы стояли во всех старых радиоприемниках. Но конденсаторы могут разрядиться, поэтому такому лазеру нужен примерно железнодорожный вагон таких конденсаторов. Которые, кстати, тоже нужно заряжать", - добавил он.