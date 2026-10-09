Детям лечат пороки сердца без разреза: какие операции можно заменить катетером

Фото: В центре кардиологии рассказали о современных операциях на сердце (предоставил Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины)

Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Часть врожденных пороков сердца у детей сегодня можно лечить без открытой операции. Врачи проводят такие вмешательства через сосуд с помощью тонкого катетера, а развитие технологий позволяет применять этот подход даже для сложных патологий.

Новые возможности для детской кардиологии

Я работаю с детьми, которые родились с сердцем, нуждающимся в помощи, и, пожалуй, именно поэтому для меня детская интервенционная кардиология — это не столько про катетеры, оклюдеры, стенты или клапаны. Прежде всего, это о возможности изменить сценарий жизни ребенка.

Еще несколько десятилетий назад многие врожденные пороки сердца предвещали обширную операцию, разрез грудной клетки, искусственное кровообращение, длительное восстановление.

Сегодня огромную часть этих проблем мы можем решать иначе без разреза — через сосуд, с помощью тонкого катетера, под рентгенологическим и эхокардиографическим контролем. Для меня это одно из самых увлекательных перемен в современной медицине.

От "оперировать" до "найти лучший путь"

Я интервенционная кардиологиня по специальности, которая не раз заглядывала за кулис большой операционной и проводила часы бок о бок с хирургами и представляю сложность и цену таких вмешательств. Именно поэтому не воспринимаю развитие интервенционной кардиологии как борьбу между катетером и скальпелем. Напротив!

Современная медицина постепенно отходит от вопроса "кто будет лечить пациента - хирург или интервенционный кардиолог?" к более важному вопросу: какая командная стратегия будет лучшей именно для этого ребенка?

Для одного пациента это будет операция. Для другого – катетерное вмешательство. Для третьего – комбинация обоих методов. А иногда правильным решением вообще не вмешиваться сейчас, а наблюдать и выбрать оптимальный момент.

Именно так я вижу будущее детской кардиологии – через Heart Team, где разные специальности не конкурируют, а дополняют друг друга.

Фото: Часть пороков сердца можно оперировать без разрезов (предоставил Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины)

Что сегодня можно сделать через катетер

Спектр возможностей постоянно и быстро расширяется. Мы можем закрывать дефекты перегородок или открытый артериальный пролив, устранять сужение клапанов и сосудов с помощью имплантации стентов и клапанов без разреза, лечить редкие патологии у отобранных пациентов.

Отдельно стремительно развивающееся направление — транскатетерные клапанные технологии. Особенно важно это стало для пациентов с патологией выходного тракта правого желудочка после предварительных операций.

У таких пациентов транскатетерная имплантация клапана может позволить отсрочить или избежать повторной операции на открытом сердце. Это направление молодо для Украины, но дайте нам немного времени.

Ребенок с врожденным пороком сердца может прожить много десятилетий. Если он перенесет одну операцию, это не обязательно означает, что лечение на этом закончилось. Наша задача – думать на годы вперед, ведь ребенок – это не маленький взрослый.

У детской интервенционной кардиологии есть особенная сложность: мы работаем не просто с маленькими сосудами и маленьким сердцем. Мы работаем с растущим организмом.

То, что идеально подходит сегодня, должно быть безопасным и через пять, десять, двадцать лет. Мы должны думать о будущей анатомии, возможности повторных вмешательств, доступах, росте сосудов, функции и качестве жизни и физической активности.

Поэтому современная интервенционная процедура начинается не в катетеризационной лаборатории. Она начинается с правильной диагностики, где вовлечены эхокардиография, КТ, МРТ, 3D-реконструкции, ангиография, гемодинамические исследования – все это позволяет нам буквально "увидеть" будущую процедуру еще до того, как она состоится.

Мы должны знать не только куда и как провести катетер. Мы должны понимать, что произойдет после того, как устройство будет установлено.

"Без разреза" - не главная цель, хотя мне очень нравится фраза "без разреза". Она хорошо объясняет пациентам суть многих современных процедур. Но для врача этого недостаточно. Я не считаю отсутствие разреза самостоятельной победой.

Если открытая операция дает ребенку лучший долгосрочный результат, мы должны выбрать операцию. Если катетерное вмешательство позволяет получить такой же или лучший результат с меньшей травматичностью, это огромное преимущество.

Поэтому современность – не в том, чтобы любой ценой сделать все через катетер. Современность — возможность иметь более одного правильного способа лечения.

Технологии меняют наше мышление и мне кажется, что наиболее интересная часть развития интервенционной кардиологии происходит именно сейчас: появляются новые устройства, меньшие системы доставки, новые клапанные технологии, совершенствуются методы визуализации.

Развиваются технологии, позволяющие более точно сочетать анатомическую информацию с реальной картиной во время процедуры. И одновременно меняется само мышление врача, мы уже не должны воспринимать врожденный порок как одну операцию, которую нужно "сделать и забыть".

Мы должны планировать длинный маршрут пациента. Сегодня – катетерная процедура. Через годы – возможно, другая интервенция. А может быть, больше ничего не понадобится.

Это медицина, которая смотрит не только на сегодняшний эхокардиографический протокол, но и на всю жизнь человека.

Фото: интервенционная кардиологиня Марианна Кривоус (представил Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины)

Цель лечения – не просто исправить порок, а дать ребенку будущее

Самое важное для нас результат за пределами операционной. Я всегда думаю о том, что происходит после процедуры, это не только о том, правильно ли установлен окклюдер. Не только о градиенте на клапане. Не только о техническом успехе.

А о том, сможет ли этот ребенок бегать? Сможет ли плавать? Пойдет ли в школу без ограничений? Сможет ли заниматься любимым боевым искусством?

Сможет ли через двадцать лет жить жизнью человека, который не просыпается каждое утро с мыслью о своем врожденном пороке сердца?

Именно поэтому я считаю развитие детской интервенционной кардиологии столь важным.

Наша цель – не просто закрыть дефект, открыть сосуд или заменить клапан.

Наша цель – дать ребенку больше будущего и сделать путь к этому будущему максимально безопасным.

И если медицина позволяет сегодня сделать это из-за маленького доступа вместо большой операции — это не просто технологический прогресс. Это изменение самого подхода к лечению.

В этом и состоит будущее детской кардиологии: не в противопоставлении хирургии и интервенционных технологий, а в их сочетании ради одного главного результата — здоровой взрослой жизни ребенка, который мы лечим сегодня.