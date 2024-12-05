Дети, растущие с фермерскими животными, реже страдают аллергией - исследование

Команда педиатров и специалистов по инфекционным и воспалительным заболеваниям в Швеции обнаружила, что младенцы, контактировавшие с домашними животными, имеют меньше шансов на развитие аллергии в дальнейшем. Ученые утверждают, что в детстве такой контакт может привести к различиям в кишечной биоме, что и обуславливает такое действие на организм.

Ученые хотели выяснить, влияет ли жизнь на ферме на микрофлору кишечника. Для этого они собрали образцы кала у 65 детей разного возрастного периода. В частности, в 3 дня, 18 месяцев, 3 года и 8 лет. Кроме них ученые взяли образцы у детей рожденных от родителей, живущих на ферме с животными; детей, не росших на ферме и детей, не живших на ферме, но у которых есть домашнее животное.

Ученые обнаружили, что младенцы, живущие на ферме с домашними животными, имеют в семь раз больше анаэробов (организмов, живущих без кислорода), чем факультативных бактерий (те, которые могут жить без кислорода), по сравнению с младенцами, которые не живут на фермах.

Ученые исследовали, что контакт с домашними животными в детстве приводит к изменениям в микрофлоре кишечника. В результате, такие дети имеют меньший риск развития аллергии в будущем.