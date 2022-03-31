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Disney заборонив прокат власних фільмів на території Росії

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Четвер 31 березня 2022 20:22
Disney заборонив прокат власних фільмів на території Росії Фото: Disney заборонив прокат власних фільмів на території Росії (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Кіностудія Disney відмовилась від прокату власних фільмів на території Російської Федерації. Рішення набирає чинності вже з 7 квітня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

Обмеження від кіностудії стосуватиметься не лише закордонних фільмів, але й російських проектів.

Ще на початку березня Disney зупинила випуск прем'єр на території Росії й ліцензування проектів для відеохостингів.

Водночас компанія зупинила роботу структурних підрозділів: Disney Cruise Line, а також видання й туроператора National Geographic.

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