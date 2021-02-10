Disney через пандемію закриває студію, що створила "Льодовиковий період"
Корпорація The Walt Disney Company оголосила, що закриє кіностудію Blue Sky Studios. Вона здобула популярність по серії мультфільмів "Льодовиковий період" і "Ріо".
Про це повідомляє Deadline.
Враховуючи нинішні економічні реалії, після довгих роздумів і оцінок, ми прийняли непросте рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios.
Blue Sky Studios припинить роботу у квітні. Зі студії звільнять 450 співробітників. За даними Deadline, інші великі студії поки не планували брати їх на роботу. Співробітників можуть влаштувати у двох інших анімаційних підрозділах The Walt Disney Company - Walt Disney і Pixar Animation Studios.
Blue Sky Studios була заснована в 1987 році. У 2017 році Disney купила студію у компанії 21st Century Fox. Студія випустила 13 повнометражних мультфільмів, у тому числі п'ять частин франшизи "Льодовиковий період". Останній анімаційний фільм студії "Камуфляж і шпигунство" вийшов у 2019 році.
Deadline відзначає, що бібліотека фільмів та інтелектуальні права Blue Sky Studios залишиться у власності Disney.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська кінокомпанія Disney планує запустити власний стрімінговий сервіс і відмовитися від послуг платформи Netflix.