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За дискримінацію у вакансіях роботодавці платитимуть штраф. Уряд визначив суму

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Україна, Субота 06 серпня 2022 11:37
За дискримінацію у вакансіях роботодавці платитимуть штраф. Уряд визначив суму Фото: у вакансіях не можна згадувати вік, стать та колір шкіри  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України.

Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання, зазначили в прес-службі.

Кошти стягуються з рекламодавця за таким алгоритмом:

  • Державна служба України з питань праці готує розпорядчий документ про накладення штрафу на підставі акту перевірки та надсилає його рекламодавцю;
  • Санкція сплачується рекламодавцем у державний бюджет за місцем його реєстрації протягом 15 днів з дня отримання документа від Держпраці.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня 2022 року набули чинності правки до закону про рекламу. Тепер роботодавцям погрожує штраф у випадку пропонування роботи лише жінкам, або лише чоловікам чи висуванні інших вимог.

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