Директора Рівненської АЕС відправили відновлювати Чорнобиль після скандалу з сином

Директора Рівненської атомної електростанції (АЕС) Павла Пилипишина перевели на відновлення Чорнобильської зони. Наказу передував скандал з його сином, якого звинувачують у побитті жінки до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ керівника "Енергоатому" Петра Котіна, який є в розпорядженні редакції.

У документі йдеться, що Павлишина переводять у зв'язку з "загостренням соціальної напруженості щодо діяльності керівництва" станції та високою ймовірністю повторного наступу Росії з боку Білорусі. А також з метою якнайшвидшого відновлення об'єктів у Славутичі та Чорнобильській зоні, які були пошкоджені в ході наступу в лютому-березні.

Таким чином, Павлишина розрахували на Рівненській АЕС, і з 27 червня 2022 року він переведений на посаду директора відокремленого підрозділу "Атомремонтсервіс".

Що передувало переведенню

Поліція Рівненської області повідомила, що 18 червня із заявою про побиття звернулася 64-річна жителька Вараша. За її словами, інцидент стався на території однієї з баз відпочинку в селі Рудка, тілесні ушкодження також отримала її дочка.

Наступного дня обох госпіталізували, у постраждалих діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематоми, забої. Крім того, в поліції зазначили, що проводили процесуальні дії щодо нападника, на якого вказала заявниця. Ним виявився Євген Пилипишин, син директора Рівненської АЕС.

Вже 22 червня стало відомо про смерть старшої жінки, судмедексперти виявили набряк головного мозку, внутрішню черепно-мозкову травму з крововиливами під оболонку головного мозку.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство" з відміткою про раптову смерть.

Сам Павло Пилипишин у ЗМІ стверджував, що не втручатиметься в слідство, і якщо вина його сина буде доведена, той понесе заслужене покарання.