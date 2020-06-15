Директора хімзаводів Коломойського і Фірташа звернулися до Зеленського

Фото: Роман Лещенко (agropolit.com)

За словами хіміків, захист вітчизняного виробника невигідний багатьом гравцям

Хіміки стурбовані заявою екс-уповноваженого президента України з земельних питань, голови Держгеокадастру Романа Лещенко про можливу відмову Кабінету міністрів ввести квоти на імпорт мінеральних добрив в Україну. Директори найбільших хімічних підприємств закликають Кабмін і Офіс президента оголосити чітку позицію з питань квот на імпорт мінеральних добрив в Україну.

Про це йдеться у зверненні представників вітчизняної хімічної промисловості до президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, текстом якого володіє УНІАН.

Зокрема, під зверненням стоять підписи голови правління АТ "Дніпроазот" Сергія Сидорова, голови правління ПАТ "Рівнеазот" Михайла Заблуди, голови правління ПАТ "Азот" (м. Черкаси) Віталія Склярова, голови правління ПРАТ" Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Леоніда Бугайова, генерального директора "Дніпровського заводу мінеральних добрив" (ДЗМУ) Сергія Москаленка та голови правління ПАТ "Сумихімпром" Ігоря Лазаковича.

Як зазначається у листі, у травні 2020 року було завершено розслідування Міністерства розвитку економіки щодо імпорту мінеральних добрив в Україну.

"Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 22 травня повинна була прийняти рішення, що встановлюють чіткі правила гри на ринку мінеральних добрив України, які дозволили б українським хімічним підприємствам ефективно і безперебійно забезпечувати український АПК якісною і доступною продукцією. Ці давно очікувані рішення також надали б українським виробникам стабільність і можливість планувати роботу підприємств у розрізі найближчих двох-трьох років", - повідомляють директора заводів.

Вони також зазначають, що Міністерство розвитку економіки продовжило терміни розгляду питання на один місяць. Водночас, підкреслюють українські хіміки, на консультаціях в Мінекономрозвитку, які пройшли в кінці травня, представникам хімпрому було запропоновано спільно з урядовцями та представниками кінцевих споживачів виробити загальні підходи і рішення.

"Ключові слова, які звучать під час цих консультацій, були слова "діалог" і "компроміс". Ми не відмовилися від такого підходу, і взяли активну участь у всіх консультаціях, розуміючи, що ідею діалогу і компромісу в цьому питанні також поділяє глава держави", - наголошується у листі.

За словами хіміків, захист вітчизняного виробника невигідний багатьом гравцям, зацікавленим у максимальної залежності українського АПК від імпорту, а видимість протистояння між виробниками добрив і фермерами створюється штучно

"Відмова від введення квот дає сигнал, що Україна не планує захищатися, а вітчизняним хімікам – що галузь не є важливим для національної економіки Якщо повна відмова від введення обмежувальних заходів – це і є компроміс між учасниками ринку, то ми не згодні з таким "компромісом", - заявляють керівники підприємств.

Автори листа також підкреслюють, що питання захисту хімпрому зачіпає долю десятків тисяч працівників галузі.

"Ми представляємо інтереси галузі, в якій задіяні десятки тисяч співробітників. Саме хімпром в перші місяці поточного року утримав криву падіння промислового виробництва в Україні від повного провалу. Сьогодні вирішується питання про те, скільки людей залишиться на своїх робочих місцях на хімічних підприємствах України буквально через півроку. Який обсяг продукції ми зможемо зробити. Чи зможуть українські хіміки поборотися за зовнішні ринки, або залишать їх назавжди. Зрештою, вирішується питання про те, чи залишиться наша продукція в принципі на вітчизняному ринку, або наш ринок буде відданий на відкуп іноземним компаніям", - констатують автори листа.

Директори найбільших підприємств хімпрому закликають президента і прем'єр-міністра озвучити свою позицію з даного питання, оскільки заяви глави Держгеокадастру Романа Лещенко суперечать початковим заявам представників Кабінету міністрів України про необхідність захисту вітчизняних виробників у кризу.

"Сьогодні офіційні особи фактично заявляють, що заходи з захисту хімічної галузі не є пріоритетними. При цьому посилаються на позицію Президента України, яку для нас важливо було б почути безпосередньо. Просимо вас, як перших осіб держави, донести до нашої галузі свою позицію. А також назвати причини, з яких підготовлені рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства виявилися заблоковані", - підсумовують автори листа.

Нагадаємо, раніше найбільші виробники складних добрив закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра економіки Ігоря Петрашка захистити галузь від експансії імпортної продукції.

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Автор: РБК-Україна