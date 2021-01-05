Зять Трампа допоміг зняти дипломатичну блокаду з Катару, - Reuters

Фото: прапор Катару (twitter.com/svpressa)

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет знімуть дипломатичну блокаду Катару, введену у 2017 році. Угоду про зняття блокади і нормалізації відносин між країнами буде підписано у вівторок, 5 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чиновника з адміністрації президента США.

Катар у відповідь відмовиться від позовів до арабських країн.

"Ми здійснили прорив в Раді співробітництва країн Перської затоки", - заявило джерело.

За словами співрозмовника агентства, угоду про зняття блокади було досягнуто за допомогою зятя і старшого радника Трампа Джареда Кушнера. Він також буде присутнім на підписанні документа.

Reuters з посиланням на МЗС Кувейту повідомляє, що з понеділка Саудівська Аравія відновить з Катаром авіасполучення, відкриє сухопутний і морський кордони.

Припинення політичного бойкоту стосовно Катару, як пише видання, є одним з пунктів плану адміністрації Трампа зі створення антиіранського альянсу на Близькому Сході. У зв'язку з цим Вашингтон з 2018 року почав зміцнювати свої дипломатичні позиції в регіоні.

У червні 2017 року Бахрейн, Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет, Ємен, тимчасовий уряд Лівії, Мальдіви, а потім Мавританія і Коморські острови розірвали дипломатичні відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці терористів і їхньому фінансуванні.

Раніше повідомлялося, що міністерство юстиції США назвало чиновників Міжнародної федерації футболу (ФІФА), що отримали хабарі від Росії та Катару за проведення чемпіонатів світу з футболу 2018 і 2022 років.