"Диплом не только для мамы". Как студентам найти первую работу по специальности

О том, как студентам найти первую работу по специальности и чего категорически нельзя делать, чтобы не поставить крест на своей будущей карьере в хорошей компании - в колонке HR-экспертки, карьерной консультантки Татьяны Пашкиной для РБК-Украина.

Что положительного было в советское время, кроме батона за 22 копейки, то это система профориентации. Тогда в каждой школе был курс по освоению какой-то профессии - и вместе с аттестатом за 10 класс получали еще и свидетельство об окончании двухлетнего курса. Я, например, была оператором ЭВМ, соседняя школа выпускала медсестер, а муж был сварщиком.

Конечно, в текущих реалиях на такое нужно куча денег, которых в государстве нет, поэтому по факту многие школьники поступают в вуз, не думая, что за профессию они получат. Это либо советы родителей, либо пример знакомых, либо просто шанс попасть куда-то поближе к дому, где неприятностей меньше и т. д.

Три четверти студентов понимают, что ошиблись с выбором профессии

По данным одного из образовательных центров, почти три четверти студентов уже на первом курсе понимают, что совершили ошибку.

Поэтому многие студенты формируют "альтернативную карьеру" - например, начинают с подработки официантом или продавцом, потихоньку продвигаются к администратору, директору магазина - и дальше управленческая работа, которая не совпадает с полученным дипломом филолога или юриста. Это тоже неплохой выход, если не считать бесполезно потраченных лет на обучение, которое никак не согласилось в профессиональной жизни.

Промежуточный вариант - я его называю "диплом для мамы" - когда студент или студентка получают специальность, которую когда-то не смогли получить их родители. Или когда родители считают, что девочка должна быть экономистом, а мальчик - инженером. И послушная дочь получает диплом по специальности, которая ее не очень радует, еще и несколько лет работает, чтобы убедиться, что мамин выбор не совпал с ее пожеланиями к профессии. И, наконец, все заканчивается сменой профессии. Как карьерный консультант часто работаю с такими кейсами.

Тем более ценные студенты, осознанно избравшие профессию и готовые по ней работать. За такими работодатели охотятся с искренним рвением. К примеру, молодых инженеров на практику готовы брать уже с 3-го курса. Ну и дальше с возможностью подработки или трудоустройства. Большие компании даже производят лаборатории со своим оборудованием, предоставляют опытных специалистов в качестве лекторов и т. д.

Следует начинать со стажировки в профильных компаниях

Первым шагом к трудоустройству по специальности в большинстве случаев является стажировка в компаниях, имеющих аналогичный бизнес-профиль и которые готовы брать молодых специалистов и обучать их.

Сразу хочу предупредить, что стажировка может включать приобщение к интересным проектам, а может состоять из ознакомления с базовыми бизнес-процессами и обучения основным инструментам и навыкам. И изучение инструкций, методик и т. д.

Не всегда современные студенты в восторге от количества такой информации и методики ее преподавания, поэтому могут разочароваться в будущей специальности. Однако овладение какой-либо профессией начинается с изучения базовых знаний и получения базовых навыков. И чем сложнее профессия, тем дольше "ученик". Некоторые сложные инженерные процессы требуют полугодовой подготовки. И не зря медицинская интернатура занимает два года.

Из хорошего - вариантов стажировки пока много. Их могут предлагать в вузах, на сайтах компаний или на сайтах по трудоустройству. О сотрудничестве можно договориться на ярмарках вакансий, хакатонах, курсах языков программирования или дизайна от компаний и других совместных мероприятиях. То есть варианты есть, важно ими системно пользоваться и не терять надежды.

Далее есть возможность трудоустройства к работодателям, нуждающимся в новичках. В крупных системных компаниях есть собственные корпоративные университеты, помогающие адаптировать традиционное академическое высшее образование к реалиям их бизнеса. Но следует понимать, что нужны крепкие базовые профессиональные знания - на них будут опираться в дальнейшем обучении.

Как найти первую работу по специальности

Студентам следует попытаться трудоустроиться на полный или неполный день. Как это сделать? На всех крупных сайтах по трудоустройству есть фильтр "работа для студентов" или "начало карьеры". Можно поискать по такому принципу в соцсетях, на специализированных сайтах и мессенджерах. Но с мессенджерами нужно быть осторожным - в большинстве случаев там нет модерации вакансий как на сайтах по трудоустройству (то есть никто не будет проверять добропорядочность работодателя - платишь деньги и размещаешь информацию).

Кроме того, на сайтах по трудоустройству следует разместить собственное резюме (только не в формате визитки) и рассказать о своем желании трудоустроиться - в специализированных соцсетях (например, Linkedin).

Еще один важный нюанс - отсутствие практического опыта никак не влияет на базовые знания делового этикета - не опаздывать, соблюдать обещания, отвечать на звонки и не обманывать как в мелочах, так и вообще. Поэтому следует понимать, что халатность в поиске работы может иногда дорого стоить - рекрутинг у большинства компаний автоматизирован, одно негативное замечание рекрутера напротив вашего ФИО может стоить карьеры в хорошей компании.

Для трудоустройства по специальности следует сделать следующие шаги:

составить базовое резюме, где указать все работы, подработки, участие в конференциях и другие обучающие активности

не забывать составлять к каждому отзыву на вакансию сопровождающее или мотивационное письмо

выбрать список профессиональных отраслей и компаний, где хотели бы работать дальше и направить туда резюме и сопроводительное письмо

если будет возможность, познакомиться с представителями этих компаний и произвести на них приятное впечатление

не пренебрегать анкетированием, кейсами и выполнением тестовых заданий

знать, какой урок может быть получен по отказу рекрутера

иметь терпение и не терять надежды

И так, трудоустройство нуждается в системном подходе, времени и усилиях - иначе результата не будет. Желаю удачи.