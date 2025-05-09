"Динамо" уже в воскресенье может официально стать чемпионом: расписание матчей 28 тура УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

В УПЛ - время решающих матчей. Любая осечка одного из участников споров за медали, зону еврокубков или выживание может осуществить желаемую цель конкурента.

Для кого тур может стать решающим

По итогам тура Украина может официально получить нового чемпиона по футболу. Это произойдет, если "Динамо" 9 мая на выезде одолеет "Полесье", а "Александрия" - 11-го потеряет очки во Львове с "Карпатами".

Команду Руслана Ротаня не устроит даже ничья. Разрыв между ней и киевлянами за два тура до конца турнира достигнет 6-ти очков. А при условии равенства баллов на финише, динамовцы получат преимущество за счет личных встреч (0:0, 3:0).

В свою очередь александрийцы, если наберут в туре на балл больше, чем "Шахтер" - гарантируют себе "серебро".

В зоне вылета - на волоске держится "Черноморец". Если одесситы в туре наберут меньше баллов, чем "Левый Берег", они официально вылетят из УПЛ. Та же ситуация: разница будет шесть очков за два матча до конца чемпионата, но "моряки" дважды в сезоне уступали "аистам" с одинаковым счетом - 0:1.

Расписание матчей 28-го тура УПЛ

Пятница, 9 мая

15:30, "Заря" - "Шахтер"

18:00, "Полесье" - "Динамо"

Суббота, 10 мая

13:00, "Ворскла" - "Черноморец"

15:30, "Оболонь" - ЛНЗ

18:00, "Рух" - "Верес"

Воскресенье, 11 мая

13:00, "Кривбасс" - "Колос"

18:00, "Карпаты" - "Александрия"

Понедельник, 12 мая

15:30, "Ингулец" - "Левый Берег"

Центральный матч тура

Этот статус, безусловно, имеет поединок в Житомире между "Полесьем" и "Динамо".

О важности его для киевлян мы уже упоминали. Житомирцы в свою очередь - бьются за четвертую строчку, которая дает путевку в еврокубки. 7 мая криворожский "Кривбасс" в отложенном поединке разбил столичный "Левый Берег" (4:0) и догнал "Полесье" по количеству очков - по 43. Столько же имеют и львовские "Карпаты".

Положение команд после 27-ми туров

"Динамо" - 67 очков "Александрия" - 63 "Шахтер" - 57 "Кривбасс" - 43 "Полесье" - 43 "Карпаты" - 43 "Заря" - 36 "Верес" - 35 "Рух" - 34 "Колос" - 29 "Оболонь" - 28 ЛНЗ - 28 "Ворскла" - 25 "Левый Берег" - 23 "Ингулец" - 20 "Черноморец" - 18

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.