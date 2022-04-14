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"Динамо" вигнало юніора за брехню. Він виявився сином посадовця "ЛНР"

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 18:06
"Динамо" вигнало юніора за брехню. Він виявився сином посадовця "ЛНР" Фото: Максим Уваров (другий праворуч) (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Приховування родинних зв'язків із ворогом України, вочевидь, коштувало професіональної кар'єри юному нападнику Артуру Уварову. Київське "Динамо" розірвало з ним контракт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

18-річний екс-форвард "біло-синіх" приховав, що є сином силовика фейкової "Луганської народної республіки" Максима Уварова. Той займає посаду заступника голови "комітету народної ради" з питань державної безпеки та оборони й перебуває у базі даних "Миротворець".

У своїй заяві "Динамо" запевнило, що не схвалює "сталінські методи", за якими діти відповідальні за вчинки батьків. Однак, під час внутрішнього розслідування Уваров свідомо не визнав відразу причетність батька до структур "ЛНР". Приховувавння такого факту в клубі назвали обурливим і розірвали контракт із нападником.

Відзначимо, що Максим Уваров опинився в академії "Динамо" влітку 2020-го. До того він виховувався у структурі донецького "Шахтаря".

До слова, УЄФА оголосив дату поєдинку плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 між збірними Шотландії та України.

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