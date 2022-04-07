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"Динамо" U-19 поступилося "Спортінгу" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА та покинуло турнір

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Бухарест, Четвер 07 квітня 2022 17:59
"Динамо" U-19 поступилося "Спортінгу" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА та покинуло турнір Фото: Юніори "Спортінга" святкують перемогу в роздягальні (twitter.com/Sporting_CP)
Автор: Антон Федорців

Команда U-19 київського "Динамо" в запеклій боротьбі програла ровесникам із лісабонського Спортінга (1:2) в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Домашній матч українці змушені були зіграти в Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку.

Юнацька ліга УЄФА, 1/8 фіналу

"Динамо" U-19 – "Спортінг" U-19 – 1:2

Голи: Бражко, 49 (пенальті) – Кабрал, 2, 28

Багатостраждальний матч плей-офф Юнацької ліги УЄФА таки відбувся. Через напружену ситуацію в українському прикордонні, а потім – і воєнне вторгнення РФ до України, організатори кілька разів переносили поєдинок. Зрештою, його прийняв Бухарест.

Позбавлених ігрової практики киян, однак, додатково налаштовувати на матч не довелося. Фактично на 100% складена з українців команда вийшла на поле сповнена рішучості битися за батьківщину в свій спосіб. Запал "Динамо", вочевидь, зіграв злий жарт із командою Ігоря Костюка.

Уже на 2-й хвилині кияни проґавили випад суперника. Лісабонці після успішного пресингу спокійно розіграли стінку на вході в штрафний майданчик "Динамо", і Діогу Кабрал потужним пострілом у дальній кут пробив Нещерета.

Схожий гол 18-річний атакувальний хавбек "левів" оформив на 29-й хвилині. Цього разу спрацювала позиційна атака "Спортінгу". Кабрал знову змістився з флангу на кут карної зони й сильним ударом поцілив у ближній кут.

"Динамо" активно розпочало другий тайм і швидко скоротило відрив. Допоміг одинадцятиметровий, який заробив Волошин. До позначки підійшов Володимир Бражко й технічно розвів м'яч і воротаря по різних кутах.

Обидві команди мали нагоди забивати ще, але рахунок на табло так і не змінився. "Динамо" U-19 билося гідно, але далі йдуть юніори "Спортінга".

До слова, раніше розібрали будні українського футболу в час війни.

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