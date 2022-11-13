"Динамо" в меньшинстве не смогло переиграть "Колос" в Киеве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Динамо" – "Колос" – 0:0

Удаление: Попов, 68 (Д, вторая желтая карточка)

Активнее матч начали "бело-синие". Хозяева пытались строить атаки, а при каждой потере мяча мгновенно вступали в жесткий отбор. Однако особых дивидендов в атаке этот подход не дал.

Первый полумомент киевлян был создан на 17-й минуте. Это Цыганков пытался поразить девятку со штрафного, но Волынец перевел мяч на угловой. Впоследствии голкипер "Колоса" поймал сферу после выстрела вингера "Динамо" низом из-за пределов штрафной.

Имея трудности с преодолением эшелированной обороны, постепенно "бело-синие" перешли на удары с дистанции. Но нескольким выстрелам Сидорчука, Шепелева и других не хватало точности. Не стал сюрпризом для Волынца и удар головой Вивчаренко после навеса Караваева.

Вторая половина стартовала с выпада "Колоса". В штрафной киевлян с мячом неожиданно оказался Безбородько, но форвард ковалевцев слишком затянул с ударом. В конце концов, защитники "Динамо" сумели устранить опасность.

Хозяева забрали мяч под контроль, но их атакам опять каждый раз чего-то не хватало. В свою очередь "хлеборобы" на 61-й минуте организовали первый (!) удар в створ ворот "Динамо". Правда, Бущан внешне легко отразил выстрел Ореховского.

Ключевой эпизод произошел на 68-й минуте. Попов перед собственным штрафным грубо снес Мякушко, увидел перед собой второй "горчичник" и оставил киевлян вдесятером. Хотя "динамовцы" и пытались дожать "Колос", но кадровый дефицит ощущался.

Фактически у хозяев были две возможности, чтобы вырвать победу. Первый момент не использовал Лонвейк – нидерландец получил передачу от Гармаша, но с линии вратарской не попал в ворота. Позже Сидорчук технично пробил под штангу с линии штрафной, но Волынец спас для гостей ничью.

Очередная потеря очков не позволила "Динамо" сократить отрыв от четверки лидеров. Столичный гранд остался на 5-й строчке УПЛ, имея в активе 20 очков. Отставание от "Александрии" и "Зари" составило 3 пункта, от "Шахтера" – 7.