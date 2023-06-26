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"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к новому сезону

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Киев, Понедельник 26 июня 2023 13:58
"Динамо" с медобследования футболистов начало подготовку к новому сезону Фото: Первая группа "динамовцев" посетила ряд врачей (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Основа киевского "Динамо" готовится к возобновлению тренировок. Первая группа исполнителей прошла медобследование перед стартом подготовки к сезону 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Часть "бело-синих" в понедельник, 26 июня, прошла необходимое для начала работы тестирование. Традиционное медицинское обследование прошло в одной из столичных клиник.

В первый день медиков посетили 13 "динамовцев" – Андриевский, Боль, Н. Волошин, Гармаш, Дубинчак, Дячук, Леднев, Кабаев, Караваев, Попов, Шапаренко, Шепелев и возвращенный из аренды в луганской "Заре" Булеца. Они поочередно навестили врачей – невропатолога, терапевта, травматолога, окулиста, отоларинголога, а также сделали кардиограмму, УЗИ и сдали весь спектр анализов, измерили давление и антропометрические данные.

"Что касается результатов обследования, то они будут обрабатываться в течение нескольких дней, после чего их передадут клубным врачам. Остальные функциональные исследования и тесты могут проводиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и необходимое оборудование", – говорится в сообщении.

Вторая группа киевлян посетит врачей во вторник. Вечером "Динамо" проведет первое после отпуска тренировочное занятие на клубной базе в Вите-Литовской. 3 июля "бело-синие" поедут на сборы в Австрию.

К слову, накануне оценили шансы Реброва и других возглавить "Динамо" вместо Луческу.

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