ua en ru
Пн, 22 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" и "Кривбасс" получили новых соперников в еврокубках

Ньон, Понедельник 22 июля 2024 14:55
UA EN RU
"Динамо" и "Кривбасс" получили новых соперников в еврокубках Фото: Криворожцы и киевляне получили непростых оппонентов в еврокубках (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" встретится с "Викторией" из чешского Пльзеня в квалификации Лиги Европы, а киевское "Динамо" узнало потенциального конкурента за место в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Команда Юрия Вернидуба начнет выступления на европейской арене с 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Матчи против чешского гранда запланированы на 8 августа и 15 августа.

Победитель противостояния криворожцев и "Виктории" пробьется в плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 5 августа. "Кривбасс" гарантированно будет среди несеянных команд в последнем отборочном раунде.

Тем временем "Динамо" получило следующего соперника в квалификации Лиги чемпионов. Если подопечные Александра Шовковского пройдут белградский "Партизан", то в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов встретятся с шотландским "Рейнджерс". Эти матчи состоятся 6-7 августа и 13 августа.

Кривой Рог будет представлен в еврокубках впервые с 2000 года. Тогда "Кривбасс" вылетел в первом раунде Кубка УЕФА от французского "Нанта" (0:1, 0:5). Подопечные Вернидуба, скорее всего, будут играть домашние матчи еврокубков в Кишиневе.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Партизана" перед противостоянием.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Европы Лига Чемпионов
NEWS
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
Глава "Укрэнерго" анонсировал улучшение ситуации со светом уже через пару недель
DAILY
"Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина "Переговоры", Трамп и конец войны. К чему Зеленский готовит Украину и какой у него план