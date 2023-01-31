"Динамо" на характере вырвало ничью в спарринге со середняком Австрии

Результативной ничьей завершился третий контрольный матч киевского "Динамо" на тренировочном сборе в Турции. Соперником отечественного гранда была "Аустрия" из Лустенау.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный матч

"Динамо" – "Аустрия" Лустенау – 2:2

Голы: Попов, 51, Вивчаренко, 66 – Фридрикас, 27, 34

Дебютные минуты активнее провели украинский гранд. Однако воплотить свое преимущество в забитые мячи киевляне не смогли. Да и возможностей создали немного. Разве что Диалло мог забивать после прострела Шепелева, но не смог переиграть вратаря. А еще старался 17-летний Пономаренко, которого Мирча Луческу решил проверить в бою.

В середине же тайма ударная 10-минутка удалась середняку австрийской Бундеслиги. Сначала хавбек Грабер заметил, что кипер "бело-синих" Нещерет опрометчиво вышел из ворот и нанес точный удар под перекладину метров с 30-ти. Вскоре Фридрикас реализовал контратаку – отобрал мяч в центре поля, протащил в чужую штрафную и пробил под вратарем.

Холодный душ в первом тайме заставил "Динамо" решительнее играть со стартом второй половины. Столичный гранд смог быстро отквитать один мяч. Гармаш пробил со штрафного, пока голкипер строил стенку – вратарь "Аустрии" успел среагировать, но на добивании сыграл Попов.

А на 60-й минуте на первый гол Фридрикаса своим шедевром ответил Вивчаренко. Голевая атака киевлян пришла с правого фланга, где царствовал Бенито. Левый же защитник подключился к атаке и оказался перед штрафной зоной по центру и левой "шведой" роскошно уложил верховой мяч.

Минимум еще два момента до финального свистка "динамовцы" упустили. Тот же Гармаш после перехвата пробил над перекладиной. В свою очередь Кремчанин не смог переиграть вратаря после классной передачи Царенко. В конце концов, матч завершился боевым миром.

Состав "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Караваев, Бурда, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев, Лонвейк – Волошин, Пономаренко, Диалло

2-й тайм: Нещерет, Вивчаренко, Попов, Боль, Тымчик, Андриевский, Яцык, Царенко, Гармаш, Бенито