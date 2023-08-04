"Динамо" с дублем Ярмоленко обыграло "Оболонь" в дерби Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Оболонь" – "Динамо" – 2:4

Голы: Черненко, 44, Карась, 50 – Ванат, 20, Ярмоленко, 31, 76 (оба – пенальти), Буяльский, 45+5

Удаление: Груша, 73 (О, вторая желтая карточка)

Принципиальный матч в августовскую жару столичные коллективы начали осторожно. Но уже на 10-й минуте "пивовары" отправили мяч в сетку ворот гостей. Это Мединский подставил ногу под прострел партнера и переиграл Бущана. Впрочем, арбитр зафиксировал офсайд у Таранухи.

Этот эпизод раскрыл игру. Моменты и полувозможности начали появляться с обеих сторон поля. На 17-й гол под вопросом оформило и "Динамо". Ванат получил передачу в пределах штрафной зоны и после паузы мощно пробил под перекладину. VAR проверял эпизод три минуты и все же не обнаружил офсайд у нападающего.

А через каких-то 10 минут "бело-синие" заработали пенальти. Буяльскому заплели ноги, когда он оказался один на один с голкипером, поэтому судья указал на отметку. Приговор исполнил Ярмоленко, уверенно записавший в свой актив сотый мяч в УПЛ.

В голевой фестиваль матч превратился под занавес тайма. Сначала "Оболонь" отквитала один мяч благодаря стандарту – Черненко пробил, Мороз дезориентировал Бущана, сфера затрепетала в сетке. В ответ в добавленное арбитром время одинокий Буяльский на дальней штанге замкнул прострел Дубинчака.

На старте второй половины хозяева снова продемонстрировали умение использовать стандарты. Карась выиграл верховую дуэль у Тымчика с Дячуком и головой отправил мяч мимо Бущана – 2:3 и еще более 40 минут игры!

Вскоре соперники обменялись новыми опасными моментами. Возможность "Динамо" был тройной: Ярмоленко со штрафного пробил в стенку, Сидорчук с более чем 20-ти метров попал в штангу, а первый еще одной попыткой проверил на прочность дальнюю. В ответ Тарануха снова забил мяч из офсайда...

Впоследствии антигероем "пивоваров" стал Груша. Хавбек появился со скамейки запасных на 63-й минуте. Через шесть минут он получил "горчичник" за попытку нарисовать пенальти, а десять спустя – ушел в душ с красной карточкой в пассиве, сбив Ваната в собственной штрафной.

К отметке во второй раз подошел Ярмоленко. Ветеран и в этот раз не оставил Федоривскому никаких шансов, нанеся мощный удар под перекладину. Отыграть два мяча в меньшинстве для "Оболони" оказалось неподъемной задачей, поэтому "Динамо" одержало вторую победу на старте сезона.