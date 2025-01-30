С динамикой суперкара: BMW представила экстремальный универсал M3 CS Touring

Три года назад BMW M3 Touring стал первым серийным универсалом за историю модели M3. А в 2023-м дебютировал экстремальный седан BMW M3 CS, заточенный под трассы. Сейчас в компании BMW решили скрестить эти две версии и создали уникальный универсал BMW M3 CS Touring.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Спереди версия CS отличается от базового M-универсала оригинальной решеткой радиатора и желтыми ходовыми огнями. В салоне стало больше углепластиковых деталей: кресла с интегрированными подголовниками, обшивка центрального тоннеля, декоративная накладка на передней панели, лепестки переключения передач на руле.

Вместе с кузовными элементами это позволило сэкономить 15 кг относительно исходной модели BMW M3 Competition Touring. Впрочем, снаряженную массу все равно не назвать низкой: 1850 кг. Зато универсал может похвастаться практичным багажником объемом 500 л, а если сложить задний ряд, есть уже 1510 л.

Рядный шестицилиндровый 3,0-литровый битурбомотор такой же, как у седана M3 CS. По сравнению с мотором базового универсала он имеет другой кованый коленвал, другой блок управления и повышенное давление наддува. Также установлен облегченный титановый глушитель с электроуправляемыми заслонками. В результате - 550 л.с. вместо 530 л.с., хотя крутящий момент не изменился.

Двигатель установлен на более жесткие опоры и работает в паре с восьмиступенчатым "автоматом" M Steptronic. Полноприводная трансмиссия M xDrive с активным задним дифференциалом имеет режим 2WD, в котором вся тяга передается на задние колеса, а система стабилизации деактивируется.

Универсал BMW M3 CS Touring способен разогнаться до 100 км/ч за 3,5 с, а вторую сотню разменивает за 11,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Универсалы BMW M3 CS Touring будут выпускаться в небольшом количестве на заводе в Мюнхене. Оттуда они будут поставляться на рынки Европы, в Австралию, Японию и Южную Корею. Автомобили прибудут к дилерам в марте. Уже известна цена в Германии: минимум 153 тысяч евро.