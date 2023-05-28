Участок трассы Киев-Чоп завтра перекроют: как объехать

В понедельник, 29 мая, пройдут работы на участке трассы Киев-Чоп. Объехать этот участок водители смогут через село во Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области.

"Завтра, 29 мая, с 09 часов утра до 17 часов вечера для движения транспортных средств перекроют дорогу М-06 Киев-Чоп на 561км, возле населенного пункта Деревач", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, на указанном участке дороги продлится выполнение работ по асфальтобетонному покрытию на мостовом сооружении.

"Объезд будет осуществляться через село Липники. Спасибо всем за понимание", - добавили в полиции.

Напомним, мы сообщали, что в случае ДТП водители могут составить протокол самостоятельно, не обращаясь в полицию. Для этого нужно оформить специальный документ для страховой компании.

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