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Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів

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Україна, П'ятниця 16 липня 2021 13:00
Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів Фото: диджіталізації довіряють трохи більше 40% інтернет-коритувачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Думки респондентів щодо електронної форми взаємодії з органами влади розділилися. Половина (43%) довіряють такій формі, а 42% не довіряють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного КМІС.

Питання персональних даних, що збираються в інтернеті, турбує 48% респондентів, а 17% говорять про витоки персональних даних.

Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів

Найбільшими загрозами для своїх персональних даних респонденти 15+ років вважають хакерські атаки (47%). На умовно другому місці - корисливі інтереси розпорядників баз (34%).

Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів

Водночас, 81% в питаннях захисту персональних даних довіряють лише собі. Лише 14% довіряють державним структурам.

Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів

Загальнонаціональне опитування "Безпека в інтернеті: квітень 2021 року" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 3 березня по 15 квітня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2002 користувача інтернету у віці 15 років і старше та 409 користувачів інтернету у віці 12-14 років. Похибка вибірки не перевищує 2,4% для користувачів у віці 15 років і старші і 5.5% для підлітків 12-14 років.

Нагадаємо, на початку 2021 року половина українців (51%) в якості джерела інформації віддавали перевагу Інтернету, тоді як телебаченню - 44%. Вперше інтернет обійшов за популярністю телебачення.

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