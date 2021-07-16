Диджіталізації довіряють трохи більше 40% українських інтернет-користувачів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного КМІС.

Питання персональних даних, що збираються в інтернеті, турбує 48% респондентів, а 17% говорять про витоки персональних даних.

Найбільшими загрозами для своїх персональних даних респонденти 15+ років вважають хакерські атаки (47%). На умовно другому місці - корисливі інтереси розпорядників баз (34%).

Водночас, 81% в питаннях захисту персональних даних довіряють лише собі. Лише 14% довіряють державним структурам.

Загальнонаціональне опитування "Безпека в інтернеті: квітень 2021 року" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 3 березня по 15 квітня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитано 2002 користувача інтернету у віці 15 років і старше та 409 користувачів інтернету у віці 12-14 років. Похибка вибірки не перевищує 2,4% для користувачів у віці 15 років і старші і 5.5% для підлітків 12-14 років.