Диалог клиента с кредитором: win-win

В современном мире судебные процессы с крупными компаниями могут затягиваться на годы, что приводит к значительным затратам и стрессу. По данным Совета Европы, среднее время рассмотрения гражданских дел в Украине может достигать от 12 до 24 месяцев, а в более сложных случаях – и больше. Это создает значительную нагрузку на все стороны.

Расходы могут оказаться существенными и достигать от 5 000 до 10 000 гривен. Стоимость услуг адвокатов и судебных сборов варьируется в зависимости от конкретного дела, региона и других факторов.

Именно поэтому важен поиск альтернативных способов разрешения финансовых споров, в частности через досудебное урегулирование. Ведь оно позволяет избежать длительных и затратных судебных разбирательств, сохранить ресурсы и, что немаловажно, минимизировать стресс.

Практика показывает, что большинство финансовых споров можно разрешить через диалог, обходя судебные процедуры, которые часто завершаются положительно именно для компаний.

Анна Пархоменко, CLO Манивео, команда которой неоднократно возглавляла рейтинги лучших юристов в специализированных конкурсах, поделилась своими наблюдениями: «Наша компания ориентирована на то, чтобы найти общее решение, которое будет выгодно всем сторонам, не доводя до судебных дел. Мы активно поддерживаем конструктивный диалог и готовы работать над скорым и эффективным решением финансовых вопросов».

Анна также приводит примеры из практики Moneyveo:

«У большинства исков против нашей компании нет достаточных оснований и они завершаются успешно для нас. За весь период деятельности судебного отдела из 525 судебных дел, поданных против Moneyveo, ни одно не завершилось решением в пользу клиента. К примеру, один клиент обратился в суд, чтобы признать кредитный договор недействительным, утверждая, что он был заключен неправильно, поскольку договор был подписан в электронной форме посредством одноразового пароля-идентификатора. После длительного процесса и многочисленных заседаний Верховный суд подтвердил, что заключение кредитного договора в электронном виде с помощью одноразового пароля законно. Это отвечает требованиям Закона Украины "Об электронной коммерции" и не нарушает Закон Украины "О потребительском кредитовании". Если нет доказательств, что договор был заключен другим лицом, он действителен. Таким образом, клиент потратил время, дополнительные средства и, в конце концов, дело было закрыто не в его пользу».

Несмотря на сложность некоторых ситуаций, важно обращаться к специалистам для получения консультаций и помощи в решении финансовых вопросов. Это поможет избежать ненужных издержек и сохранить покой. Открытое обсуждение и поиск взаимовыгодных решений – это путь к эффективному разрешению споров.