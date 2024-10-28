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Дезертиры из КНДР хотят служить в Украине, - СМИ

Понедельник 28 октября 2024 20:48
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Дезертиры из КНДР хотят служить в Украине, - СМИ Фото: Ким Чен Ын, лидер КНДР (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Группа из почти 200 бывших солдат Северной Кореи хочет использовать свои внутренние знания для психологического давления на бывших соотечественников. Для этого они хотят уехать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как пишет издание, каждый из желающих дезертиров имеет от семи до десяти лет военной службы.

Они стремятся использовать свои знания об армии Северной Кореи, чтобы дезорганизовать и деморализовать войска, отправленные воевать в Украину, эксплуатируя их психологические уязвимости.

Известно, что все желающие проживают в Южной Корее.

Солдаты КНДР в России

США уже подтвердили присутствие северокорейских военных в России. По данным Белого дома, солдаты КНДР прибыли на кораблях и проходят обучение на полигонах. По информации украинской разведки, в Россию могли перебросить около 12 тысяч северокорейских военных, часть из которых находятся в Курской области.

В Южной Корее считают, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных. А к декабрю их количество увеличится до 10 тысяч солдат.

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