Дії силовиків можуть спровокувати аварію в аеропорту "Київ", - заява

Аеропорт заявив про силовий тиск

Блокування роботи Міжнародного аеропорту "Київ" ім. І.Сікорського силовими структурами для проведення слідчих дій може призвести до серйозної аварії. Про це йдеться в заява компанії "Мастер-Авіа" щодо розслідування НАБУ з Міжнародного аеропорту "Київ".

"14 червня 2018 року адміністративні будівлі і термінали Міжнародного аеропорту "Київ" ім. В. Сікорського були заблоковані співробітниками НАБУ, озброєними автоматичною зброєю. З 10:00 14 червня до 5:00 15 червня, на протязі 19 годин керівництво КП МА "Київ" і компанії "Мастер-Авіа", в тому числі начальники відділів та ключові співробітники, утримувалися в своїх кабінетах без засобів зв'язку та можливості координувати роботу аеропорту. Таким чином була заблокована робота комунального підприємства, так і приватної компанії "Мастер-Авіа", яка займається розвитком і обслуговуванням аеропорту", - йдеться в заяві.

Як наголошується, наслідком дій НАБУ стала неможливість запобігти аварії, що сталася з літаком авіакомпанії BRAVO, який при посадці під час сильної грози з 169 пасажирами на борту викотився за межі злітно-посадкової смуги. При цьому керівництво аеропорту не мало можливості зробити відповідні погодній ситуації заходи.

"Тільки завдяки злагодженій роботі рятувальних служб аеропорту ситуацію вдалося втримати під контролем і в результаті інциденту ніхто не постраждав. Подібна подія трапилася вперше за 94 роки діяльності аеропорту", - йдеться в заяві.

Керівництво аеропорту "Київ" попереджає, що в разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами, в цілях забезпечення безпеки пасажирів та екіпажів, обслуговування рейсів буде призупинено.

"Пріоритетом для підприємства залишиться безпека пасажирів", - йдеться в заяві.

Міжнародний аеропорт "Київ", яким управляє "Мастер-Авіа", співпрацює з більш ніж 40 авіакомпаніями, виконуючи рейси в 140 міст 48 країн світу. Щомісяця реєструється близько 2500 рейсів, а щорічно обслуговується майже 2 мільйони пасажирів. Інвестиції в аеропорт склали понад 50 млн дол. США. Створено понад 10 тисяч робочих місць. Аеропорт "Київ" є другим за величиною платником податків серед столичних комунальних підприємств.