Діяльність деяких грантових громадських організацій неефективна, - експерти

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Експерти прокоментували роботу деяких організацій

Діяльність деяких українських громадських організацій, які існують на закордонні гранти, виявилася неефективною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму "Особливий погляд" на 5 каналі.

Як відзначається, за даними Державної служби статистики, на початку 2018 року в Україні працювало близько 80 тисяч громадських організацій, трьома роками раніше їх було 60 тисяч. Загальний бюджет цих організацій склав більше 7 мільярдів гривень.

Однак, як вважає Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру, "є багато благодійних організацій, які дуже значну частину коштів, які вони збирають у фізичних та юридичних осіб, потім витрачають на власні потреби".

Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, зазначає: "На жаль, на сьогоднішній день ми можемо спостерігати таке явище, коли неурядові організації створюються для вирішення якихось приватних інтересів".

Політолог Олександр Палій впевнений, що для одержувачів грантів дуже часто головне - написати звіт, а не виконати конкретну роботу.

Крім того, в Україні працюють близько 50 громадських організацій у сфері контролю над тютюном. Загальна сума грантів, отриманих ними від глобальної програми Фонду Майкла Блумберга зі скорочення споживання тютюну з 2008 по 2015 рік, - 2,672 млн доларів. Але з 2016 року ці дані перестали бути публічними і фактично засекречені, зазначається в сюжеті.

Серед найбільших одержувачів іноземних грантів - громадська організація "Життя". Офіційний сайт Фонду Блумберга свідчить, що у 2010 році ця організація отримала грант на суму 550 тис. дол., у 2012 - 341 тис., в 2014 - 325 тис.

За оцінками експертів, "Життя" позиціонує себе як істину в останній інстанції у сфері боротьби з тютюнопалінням, і безапеляційно заявляє, що саме завдяки їй вдалося зменшити кількість курців в Україні.

"Але всі дослідження, які проводилися у Європі, США, Австралії підтверджують, що на рішення курців, купувати тютюнові вироби чи ні, впливають не реклама і попередження про шкоду здоров'ю, а ціна", - сказав Кушнірук.

Вартість сигарет в Україні зростає щорічно. У 2018 середня ціна за пачку становила вже 32 грн. "А все через поступове підвищення ставки акцизу. З 2008 року мінімальна ставка акцизу на пачку сигарет в Україні зросла більш ніж в 50 разів - з 36 копійок до 18,56 гривень", - йдеться в сюжеті.

Наголошується, що ГО "Життя" виглядає активним лобістом прийняття двох законопроектів, прийняття яких, нібито, знизить рівень куріння серед підлітків.

Але законопроекти не приймають вже три роки, а за цей час поширеність дитячого куріння в Україні зменшилася на 43%. А заяви про те, що візуалізація сигарет в магазинах і кіосках стимулює дитяче тютюнопаління - це маніпуляція, вважають автори розслідування.

Між тим, як зазначається, вже колишній керівник ГО "Життя" Андрій Скіпальський в 2017 році задекларував понад 2,8 мільйона гривень доходу. Дружина Андрія - Галина - є керівником Міжнародного благодійного фонду "Українська фундація громадського здоров'я", і її дохід в 2017 році склав понад 1,1 млн грн.