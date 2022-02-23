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Девелопери потребують стандартизації при будівництві комерційних площ, - Деркач

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Середа 23 лютого 2022 10:42
Девелопери потребують стандартизації при будівництві комерційних площ, - Деркач Фото: голова напрямку комерційної нерухомості компанії "Інтергал-Буд" Тетяна Деркач (intergal-bud.com.ua)

22 лютого у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбулась "Презентація класифікації офісної нерухомості. Версія-2022". Серед її учасників була Тетяна Деркач, голова напрямку комерційної нерухомості компанії "Інтергал-Буд", яка дала оцінку новому класифікатору з точки зору девелоперів.

"Стара категорізація втратила свою актуальність. Наразі ринок пішов далеко вперед. Орендарі офісної нерухомості стали вимогливіші та вибагливіші. Тому забудовники потребують розуміння чітких критеріїв якісних комерційних площ", - зазначила Тетяна Деркач. За її словами, нова класифікація не лише допоможе девелоперам будувати об’єкти, цікаві сучасному ринку, а й стане своєрідним орієнтиром для інвесторів, який сприятиме оцінці дохідності та окупності вкладень у комерційну нерухомість.

Компанія "Інтергал-Буд", яка донедавна асоціювалась виключно з будівництвом житла, проводить активну експансію ринку комерційної нерухомості. В її портфелі уже є успішно реалізовані проєкти бізнес-центрів. Це M8 на Печерську та S26 на столичному Подолі. Окрім того, компанія зводить декілька торгових центрів у складі своїх житлових комплексів.

"Ми будуємо не на вчора, а на десятиріччя вперед. І необхідно уже сьогодні враховувати ці критерії при проєктуванні нових об’єктів. І не лише нам, а й усім учасникам ринку", - додала голова напрямку комерційної нерухомості.

Зазначимо, що нещодавно посольство Франції в Україні вирішило переїхати до бізнес-центру M8, що є яскравим свідченням того, що будівля БЦ повністю відповідає високим вимогам дипломатичного представництва щодо репутації, безпеки та технічних характеристик.

Оновлена класифікація офісної нерухомості стане доступною для ознайомлення з 1 березня 2022 року. Її опублікують на сайті організатора заходу - URE Club.

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