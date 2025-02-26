Детенизация нужна, но жесткая регуляция рынка аренды может навредить, - Шуляк

Введение жесткой регуляции на рынке аренды жилья вместо ожидаемого эффекта детенизации рынка может привести к ухудшению ситуации - об этом свидетельствует международный опыт.

Об этом заявила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Экономическую правду".

Лучшим вариантом в случае Украины станут, в частности, предоставление льгот инвесторам, которые строят доступное жилье, и введение государственного субсидирования аренды.

По ее словам, одной из давних нерешенных проблем жилищной сфере является теневой рынок аренды. Во время публичных консультаций по жилищной политике их участники в очередной раз отметили, что арендовать рискованно и для арендаторов, и для арендодателей. Неурегулированность цен, дискриминационные и даже странные требования к нанимателям, о которых не стесняются писать в объявлениях, риск пострадать от мошенников, внезапные повышения арендной платы или даже выселение.

"Особенно уязвимы внутренне перемещенные лица, среди которых 56% арендуют жилье по сравнению с 14% среди всех украинцев. Арендодатели также нуждаются в защите, в частности, возможности взыскать компенсацию за повреждение имущества", - рассказала Шуляк.

Чтобы права всех участников были защищены, уверена она, их отношения должны регулировать официальные договоры, а с доходов от аренды уплачиваться справедливые налоги, которые можно направить на развитие льготных программ и социального жилья. Однако международный опыт показывает, что государству не стоит внедрять жесткую регуляцию рынка.

"Опыт, например, Аргентины показывает, что это будет иметь негативные последствия для рынка. Жесткие ограничения по договорам - минимальный срок три года, запрет на повышение платы и валютных расчетов, в сочетании с инфляцией вызвали катастрофу. В столице страны количество доступных квартир сократилось вдвое, каждая седьмая квартира стояла пустая, а цены выросли настолько, что проживание в гостинице стало более выгодным вариантом. Только отмена ограничений и полная свобода договора позволяет рынку понемногу возвращаться к норме", - отметила Елена Шуляк.

Именно поэтому, подчеркнула она, среди шагов для улучшения арендного рынка эксперты и общественность предлагают предоставить льготы инвесторам, которые строят доступное жилье, ввести государственное субсидирование аренды, в частности для семей погибших воинов, и увеличивать количество жилья для социальной аренды.

Шуляк также сообщила, что в странах ЕС социальное жилье составляет в среднем 25% от всего жилого фонда, в Украине - только 1,5%. Нам не хватает инструментов обеспечения доступным жильем, которые распространены в мире. Один из них - аренда с правом выкупа, когда семья живет в квартире и может постепенно накапливать средства на него. Этот подход популярен в Великобритании. Там действует специальная государственная программа поддержки людей, которые впервые приобретают жилье, и отдельных категорий, таких как молодые семьи.

Программы аренды социального жилья, часто с возможностью его дальнейшей приватизации, есть в Германии, Австрии и Швеции. Они финансируются благодаря государственным субсидиям, льготным кредитам или специальным фондам.

Кроме того, в большинстве штатов США и в Великобритании применяют инклюзивное зонирование, обязывающее застройщиков выделять определенный процент жилья в новостройках для социального арендного жилья. Еще один инструмент, который может позаимствовать Украина, - жилье в лизинг, как это работает во Франции и Польше. Мы уже изучаем этот опыт для возможности его адаптации в Украине", - подытожила глава комитета градостроительства.