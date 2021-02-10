Діти переселенців отримали пріоритетне право на зарахування до дитсадків

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій .

У повідомленні говориться, що велика кількість переселенців зіткнулися з проблемою запису дітей в чергу на державні та комунальні дитсадки. Серед них чимало самотніх матерів, що робить неможливим їх працевлаштування.

Постановою № 86 від 27 січня 2021 Кабміну затвердив нове положення про дитячі садки. До документу внесено норму, яка передбачає, що діти переселенців або зі статусом потерпілого в результаті воєнних дій і збройних конфліктів гарантовано будуть зараховуватися до дитячих садків в першу чергу.