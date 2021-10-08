Десятки людей постраждали при зіткненні двох поїздів у Тунісі
Фото: у Тунісі зіткнулися два потяги (cdnnarabic.com)
Поблизу столиці Тунісу зіткнулися два потяги. Щонайменше постраждали 33 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosaique FM.
Один зі складів врізався в четвер увечері в пасажирський поїзд далекого прямування, що стояв на станції Мегрен.
"За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 33 пасажири. Всі постраждалі були негайно доставлені в лікарні для надання першої допомоги", - йдеться в повідомленні.
Спеціальна комісія вже приступила до розслідування того, що сталося для "з'ясування обставин і причин аварії, а також визначення відповідальних за подію осіб".