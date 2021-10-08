Десятки людей постраждали при зіткненні двох поїздів у Тунісі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mosaique FM .

Один зі складів врізався в четвер увечері в пасажирський поїзд далекого прямування, що стояв на станції Мегрен.

"За попередніми даними, травми різного ступеня тяжкості отримали 33 пасажири. Всі постраждалі були негайно доставлені в лікарні для надання першої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Спеціальна комісія вже приступила до розслідування того, що сталося для "з'ясування обставин і причин аварії, а також визначення відповідальних за подію осіб".