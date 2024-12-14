Дешевая атомная энергетика обеспечит дальнейшую конкурентность украинской экономики, - эксперт

Развитие атомной энергетики является ключевым для обеспечения стабильной работы украинской экономики и ее конкурентности на мировых рынках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

По словам экономиста, атомная генерация остается самым дешевым видом электроэнергии после гидроэлектростанций. Себестоимость электроэнергии, произведенной АЭС, составляет около 1,7 грн/кВт-ч, тогда как газотурбинные станции предлагают электроэнергию от 10 грн/кВт-ч, а солнечные - 6 грн/кВт-ч.

"Дешевая электроэнергия, которую обеспечивают атомные станции, важна как для бизнеса, так и для населения. Она поддерживает социальную стабильность и способствует снижению себестоимости продукции, что делает украинскую экономику конкурентной", - отметил Кушнирук.

Эксперт также привел пример Германии, которая отказалась от атомной энергетики под давлением экологических движений. Это решение привело к стремительному росту себестоимости электроэнергии, а продукция немецких производителей стала менее конкурентной. Украина должна учесть этот опыт и продолжать развивать свою атомную энергетику.

Кроме того, достройка энергоблоков на Хмельницкой АЭС позволит обеспечить дополнительные 7,2 млрд кВт-ч в год с каждого блока, что критически необходимо в условиях восстановления промышленности после завершения войны. По мнению эксперта, Украина также должна завершить создание замкнутого цикла производства ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от импорта.

"Сейчас Украина перешла на поставки ядерного топлива от Westinghouse, что полностью устранило зависимость от российских поставщиков. Но собственное производство топлива станет важным шагом к энергетической независимости", - отметил Кушнирук.

В условиях, когда в Украине осталось только 9 действующих атомных энергоблоков из 15 довоенных, развитие атомной генерации является стратегически важным для энергетической безопасности. Достройка двух блоков на Хмельницкой АЭС станет лишь началом масштабного восстановления энергосистемы Украины, которая позволит стабильно удовлетворять потребности промышленности и населения.

Напомним, в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о достройке 3 и 4 блоков Хмельницкой атомной станции. По данным исследования социологической группы Рейтинг, это решение поддерживают 80% украинцев.