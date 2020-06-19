Десантний корабель США увійшов у Чорне море

Фото: корабель США USS Oak Hill (wikimedia.org)

Oak Hill приєднався до ракетного есмінця USS Porter

Вчора ввечері десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна знаходяться морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.

Про це повідомляє прес-служба Військово морських сил США.

Як повідомляється, американський десантний корабель Oak Hill увійшов в Чорне море та приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув в сюди ще два дні тому.

За словами командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.

Наразі на десантному кораблі перебувають піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.

Зазначимо, Oak Hill введений до складу флоту США у 1996 році. Водотоннажність його складає 19 тисяч тон, довжина та ширина - 186 та 26 метрів відповідно. Швидкість такого судна - 25 вузлів. Корабель здатний взяти на борт 500 військових, а також можливе розміщення двох танків Абрамс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що американський есмінець USS Porter класу "Арлі Берк" вирушив із Середземного в Чорне море, задля безпеки в регіоні та участі у у морських операціях із союзниками.

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Автор: Андрій Козловський