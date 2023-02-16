Госдума узаконила скидки на нефть марки Urals
Российская Госдума приняла закон, изменяющий ориентиры цен на нефть, которые Москва использует для расчета многомиллиардных налоговых сборов на экспорт нефти, пытаясь покрыть растущий дефицит бюджета из-за западных санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия в значительной степени зависит от налогов на свой прибыльный экспорт нефти и газа для своих расходов, но доходы упали из-за эмбарго Европейского Союза и ограничения цен G7 на продажу российской нефти и нефтепродуктов.
Больше нефти и газа теперь идет в Азию, а не в Европу, что делает предыдущий ориентир, основанный на ценах на российскую нефть марки Urals в европейских портах, неактуальным.
Новый закон устанавливает максимальный дисконт для Urals по сравнению с Brent для налоговых расчетов на уровне 34 долларов за баррель в апреле, 31 доллар в мае, 28 долларов в июне и 25 долларов в июле, т. е. фактически недалеко от текущих рыночных цен на нефть марки Urals.
В прошлом году российское правительство получило около 11,6 трлн рублей (165 млрд долларов) доходов от нефти и газа.
Продажи в Европу, ранее являвшуюся ключевым рынком для России, резко упали после того, как в феврале прошлого года Москва начала военное вторжение в Украину.
Москва переместила некоторые поставки в Индию и Китай, но была вынуждена продавать Urals с большой скидкой. Ранее Urals торговалась с однозначным дисконтом к Brent.
Россия также сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки в марте под давлением западных санкций и растущими скидками на Urals.