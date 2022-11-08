В Госдепе ответили на заявления "Повара Путина" о вмешательстве в выборы США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.

Представитель ведомства прокомментировал слова основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о вмешательстве в американский избирательный процесс.

"Тот человек, который делает такие заявления, не делал бы этого, если бы Кремль на определенном уровне не согласовал бы это", - отметил Прайс.

Чиновник указал, что признания "Повара Путина", пользующегося поддержкой кремлевского режима, свидетельствуют о том, что этот сигнал идет, в частности, от российского правительства.

"Нам всем известно, особенно сейчас, что свободные и честные выборы являются краеугольным камнем американского общества и американской демократии", - подчеркнул спикер Госдепа.

Прайс добавил, что в случае вмешательства в промежуточные выборы, Соединенные Штаты будут решительно реагировать на действия отдельных лиц, организаций или стран.

В то же время, он напомнил, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина и его "Агентства интернет-исследований", а в 2021 - против самой России. Также из-за вмешательства в выборы санкции были наложены на Иран.